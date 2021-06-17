Ayvalık OSB’de planlar tamam

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova’da hayata geçirilecek olan Gıda İşletmeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin parselasyon ve imar uygulama planlarının tamamlandığını duyurdu.

Altınova Organize Sanayi Bölgesi’nin İzmir, Balıkesir ve Manisa üçgeninde merkezi bir alanda yer aldığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Gıda ve Gıda İşletmeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi doğaya saygılı, yeşile duyarlı, çevre dostu bir proje. Burada süt ürünleri, et mamulleri, zeytin işleme, meyve suyu üretimi, bakliyat kurutma ve paketleme, bisküvi üretimi gibi farklı sektörler yatırım yapabilecek. Bölgemize gelip, yatırıp yapmak isteyenler bizim projemizi görmeden yatırım yapmasınlar. Planlanmasıyla, altyapısıyla her türlü yatırım imkânlarının sunulacağı Altınova Organize Sanayi Bölgesi ayrıca bölgede yaşayanlara da istihdam sağlanacak” dedi.

Başkan Ergin, Çandarlı ve İzmir limanlarına yakınlığının haricinde kara, deniz, hava, demiryolları ile çoklu ulaşım imkânlarına sahip olan gıda sanayi bölgesinin yakın gelecekte cazibe merkezi olacağını ifade etti. Bir yanda Adnan Menderes Havaalanı, diğer yanda Balıkesir Edremit Koca Seyit Havaalanı ile ulaşımın kolaylığıyla yatırımcıya büyük bir fırsat sunulacağını vurgulayan Başkan Ergin, gıda sanayinin bölgede çok önemli bir değer haline geleceğini söyledi.

Dünyanın sayılı limanları arasında yer alması beklenen Çandarlı Limanı’na yakınlığının büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, özellikle gıda sektörüne yönelik planlanan bölgenin kısa sürede büyük bir ilgi göreceğini söyledi. Altınova Organize Sanayi Bölgesi’nin kısa sürede büyüyerek cazibe merkezi haline geleceği konusunda iddialı olduklarını vurgulayan Başkan Ergin, “Planların onaylanmasıyla birlikte, sadece bölgedeki yatırımcılar için değil, Türkiye’deki tüm yatırımcılar için önemli bir fırsat doğacak. İZBAN’ın yakın gelecekte Bergama’ya kadar uzanması kolay ulaşım sağlayacak” diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) arazi tapu devir teslim işleminin geçtiğimiz yıl gerçekleştirildiğini, geçtiğimiz günlerde de parselasyon ve imar uygulama planlarının tamamlandığını vurgulayan Başkan Ergin şöyle konuştu: “Altınova Mahallesi Topçular mevkiinde 478 bin 788 metrekarelik alanda yapılacak olan OSB, sosyal donatılar haricinde 234 bin 402 metrekarelik alanda kurulacak. Gıda İhtisas OSB'de şu ana kadar başvuruda bulunup yatırım yapmaya hazır çok sayıda firmamız var. Tamamladığında tarım ve turizm sektörümüz farklı bir ivme kazanacak."

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