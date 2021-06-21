Balıkesir'de polisten son 1 haftada 72 şahsa gözaltı

Balıkesir'de Narkotik Büro polisleri son 1 haftada yaptıkları asayiş operasyonlarında 72 şahsı gözaltına alırken, 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 14.06.2021 20.06.2021 tarihleri arasında yapılan 50 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Bigadiç, Kepsut ve Erdek İlçelerinde 72 şüpheli şahsı gözaltına alırken, 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol kararıyla, 66 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 29 gram esrar maddesi, 299 adet sentetik ecza hap, 2 adet ectasy hap, 27 gram bonzai, 73 gram metamfetamin, 2 kök kenevir bitkisi, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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