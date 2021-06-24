Erdek’te ev yangını korkuttu

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Balıkesir’in Erdek ilçesinde 5 katlı binada meydana yangında bir ev kısmen yandı

Erdek Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Özlem Sitesinde bulunan İsmail Torun'a ait dairenin mutfağında elektrik kontağından kaynaklı çıktığı sanılan yangın çevreye korku dolu dakikalar yaşattı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 acil servisine haber vermelerinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, evin mutfağındaki eşyalar kısmen yandı.

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