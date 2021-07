BEST, AR-GE yatırımları ile dikkat çekiyor

BEST, Enerji Sektöründe ARGE’ ye en fazla yatırım yapan şirketler arasında 37 milyon dolar ile adından söz ettirdi.

Yırcalı Holding’in en büyük kuruluşu olan BEST, 2010 yılında sektörde ve Balıkesir’de kurulmuş olan ilk ArGe Merkezi (Araştırma Geliştirme) ile rekorlara imza atmaya devam ediyor.

ArGe alanındaki başarılarını arttırarak devam ettiren BEST A.Ş., ülkemizde ve bölgemizde bir çok tanınmış firmaları geride bırakarak, araştırma ve geliştirmede de lider bir kuruluş olduğunu kanıtladı. Araştırma ve geliştirmeyi büyüme stratejisinin bir parçası olarak ele alan BEST A.Ş, kendi teknolojisini üreterek, ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücünü daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

2010 yılında kurulan Türkiye’nin ilk enerji sektörü, Balıkesir’in ilk ArGe Merkezi olan BEST ArGe Merkezi; 2020 yılı içerisinde toplam 55 ArGe projesi yürüttü. Yaklaşık 37.1 milyon lira olan ArGe harcaması; BEST’in 2020 net satışlarının yüzde 3’nü kapsamaktadır. Bu oran GSYH’ya göre yüzde 2 civarında olan Avrupa Birliği ve yüzde 1 civarında olan Türkiye’ye kıyasla ArGe harcaması oranının üstünde.

2020 yılında BEST ArGe Merkezi personeli sayısı 90’ın üzerine çıkmıştır. Her yıl büyüyen, hem istihdama hem de teknolojiye katkı yapan firma, bu alanda örnek teşkil etmektedir. Toplam ArGe personelinin yüzde 17’sini yüksek lisans seviyesinde personelden oluşmaktadır. Doktora yapan personel sayısı ise yüzde 7 civarındadır ve bu oran ArGe Merkezleri arasında oldukça yüksek kabul ediliyor.

ArGe Merkezi; TÜBİTAK yanında, üniversiteler ile işbirliği konusunda da hem Balıkesir Üniversitesi, hem de Türkiye’deki tüm üniversiteler ile konusunda uzman akademisyenlerle çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitelere ek olarak; ülke menfaatine TSE, IEC ve CIGRE gibi uluslararası komitelerde görev almakta, Cigre Türkiye Transformatörler ve Reaktörler komitesinin yöneticiliğini 2019 yılından beri ARGE Merkezi Müdürü Ahmet Kerem Köseoğlu sürdürmektedir. Merkez Müdürü; TTGV tarafından 2018 yılında verilen, Türkiye’nin En İnovatif Personeli Refik Üreyen ödülüne layık görüldü.

