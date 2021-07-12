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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma'da 90 bin kişi ilk doz Covid-19 aşısı oldu

İHA

Bandırma'da 90 bin kişi ilk doz Covid-19 aşısı oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde basın mensupları ile bir araya gelen Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, ilçede 90 bin kişinin ilk doz Covid19 aşısını yaptırdığını ifade etti.
İlçe Kaymakamı Günhan Yazar basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bandırma’da aşılama konusunda farkındalık oluşturulmadığını ifade eden Kaymakam Gürnar Yazar, bugüne kadar 90 bin kişinin birinci doz, 45 bin kişinin ikinci doz ve 10 bin kişinin de üçüncü doz aşılarını yaptırdıklarını söyledi.
Yaklaşık 1,5 yıldan bu yana pandemi şartlarında yaşanıldığını vurgulayan İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, “Bu süreçte sağlık çalışanları, esnaflar başta olmak üzere toplum olarak zor günlerden geçtik. Alınan önlemler doğrultusunda vak'alarının önü alındı. Ancak hastalık henüz bitmedi. Yeni varyantlarıyla toplumu tehdit etmeye devam ediyor. Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.
"Mutlaka aşı olunmalı"
Vatandaşlardan aşı olmayan kişileri aşılarını olmaya davet eden Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, "Bu aşamada en önemli önlem artık aşı oldu. Tüm vatandaşları aşı olmaya davet ediyoruz. Bandırma eğitimiyle, mevkii ve kültürel seviyesiyle çok farklı bir ilçemiz. Ancak aşılama konusunda diğer ilçelerin ortalamaları seviyesinde aşılama gerçekleşti. Aşılama oranlarında Bandırma’nın farkındalık oluşturmasını bekliyoruz. Bugün itibari ile ilçemizde birinci doz aşılama oranı yüzde 70.36 oldu. İlk iki aşıda Sinovac aşısı olan 50 yaş üstü vatandaşların üçüncü aşı hakları doğdu. Bu vatandaşlara üçüncü aşılarını olmaları yönünde çağrı yapıyoruz” dedi.
"Aşı olanlar hastalansalar bile hafif atlatıyorlar"
Aşı olan vatandaşların hasta olma oranlarının çok düşük olduğunu vurgulayan Kaymakam Yazar, “Aşı olup da hastalananlar ise hastalığı çok hafif bir şekilde atlatıyorlar. Bugüne kadar aşı konusunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yasakların kalkması ve tedbirlerin gevşetilmesiyle vak'alarda yükselişe geçme eğilimi var. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımız özellikle kapalı alanlarda maske kullanımına riayet etsinler ve mesafe kurallarına uysunlar" diye konuştu.

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