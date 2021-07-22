Ayvalık’ta protokol bayramlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta protokol bayramlaştı

İHA

Ayvalık’ta protokol bayramlaştı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla protokolün bayramlaşması ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın öncülüğünde gerçekleşen bayramlaşma töreninde; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Albay Erhan Tutar, daire amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.
Kaymakam Görgülüarslan’ın öncülüğündeki protokol üyeleri İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Polis Karakolu Sosyal Tesisi’ne geçildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun’un öncülüğünde polis memurlarının ikramlarıyla karşılanan protokol üyeleri, burada emniyet mensuplarıyla bir süre sohbet etti.
Kurban Bayramı hakkında görüşlerini ifade eden Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, "Oldukça yoğun bir bayram geçiriyoruz. Nüfusumuz ciddi manada artmış vaziyette. Emniyet teşkilatımız ve jandarmamız, sağlık teşkilatıyla beraber yoğun bir mücadele veriyorlar. Tabi bunun anlamlı olabilmesi, vatandaşımızın ilgisi, desteği ve özeniyle mümkün olabiliyor. Pandemi şartlarıyla ilgili süreci değerlendirdiğimizde, bu yoğunluğa göre durumumuz iyi. Ama daha dikkatli olmamız gerekiyor. İlçemizdeki belediyemizde olmak üzere tüm teşkilatlarımız alabildiğince ilçemizi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Ama biz ne yaparsak yapalım, bu vatandaşlarımızın işbirliği ile mümkün olabiliyor. Bayramlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirebilmemiz tamamen buna bağlı. Yoğun bir kentteyiz. Umarım güzel bir bayram geçiririz. Sorunsuz ve problemsiz bir bayram geçiririz. Bu duygularla burada bulunan herkesin ve kıymetli halkımızın Kurban Bayramını kutluyorum" dedi.
Merkez Polis Karakolu Sosyal Tesisi’ndeki bayramlaşmanın ardından protokol İlçe Jandarma Komutanlığı ve akabinde de Garnizon Komutanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenlerine de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bor Karbür Tesisi 29 Ekim'de açılacak Güç Laboratuvarı'nda temel 2022 baharında
YEREL HABERLER Bor Karbür Tesisi 29 Ekim'de açılacak Güç ...
Kadın girişimciden ihtiyaç sahibi ailelere kemiksiz 1 ton et desteği
YEREL HABERLER Kadın girişimciden ihtiyaç sahibi ailelere kemiksiz 1 ...
Edremit’te resmi bayramlaşma yapıldı
YEREL HABERLER Edremit’te resmi bayramlaşma yapıldı
Ayvalık’ın nüfusu 10 kat arttı Ayvalık’ta bir günde 240 ton çöp çıktı
YEREL HABERLER Ayvalık’ın nüfusu 10 kat arttı Ayvalık’ta bir günde ...
Kadın kasaplar erkeklere taş çıkarttı
YEREL HABERLER Kadın kasaplar erkeklere taş çıkarttı
(Özel) 3 kuşak dondurmacının sırrı orkide yumrusunda saklı Mesleği 8 yaşındaki torununa öğretiyor Türkiye'nin dört bir yanından dondurma yemeye geliyorlar
YEREL HABERLER (Özel) 3 kuşak dondurmacının sırrı orkide yumrusunda ...
Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Kurban Bayramı tatilinde Marmara'daki adaların nüfusu 15 kat arttı
YEREL HABERLER Kurban Bayramı tatilinde Marmara'daki adaların nüfusu ...
Balıkesir Valisinden bayram ziyaretleri
YEREL HABERLER Balıkesir Valisinden bayram ziyaretleri
Bandırma'da iki araç çarpıştı : 5 yaralı
YEREL HABERLER Bandırma'da iki araç çarpıştı : 5 yaralı
Protokol bayramlaşmasına veda mesajları damga vurdu
YEREL HABERLER Protokol bayramlaşmasına veda mesajları damga vurdu
Eşini öldürüp polise teslim oldu
YEREL HABERLER Eşini öldürüp polise teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini boğazını keserek öldürdü
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini boğazını keserek öldürdü
Gönen Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü
YEREL HABERLER Gönen Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü
Balıkesir protokolü bayramlaştı
YEREL HABERLER Balıkesir protokolü bayramlaştı
Yücel Yılmaz'dan yeni başkan Burhan Karışık'a ilk ziyaret
YEREL HABERLER Yücel Yılmaz'dan yeni başkan Burhan Karışık'a ilk ...