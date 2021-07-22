Ayvalık’ta protokol bayramlaştı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla protokolün bayramlaşması ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın öncülüğünde gerçekleşen bayramlaşma töreninde; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Albay Erhan Tutar, daire amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Kaymakam Görgülüarslan’ın öncülüğündeki protokol üyeleri İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Polis Karakolu Sosyal Tesisi’ne geçildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun’un öncülüğünde polis memurlarının ikramlarıyla karşılanan protokol üyeleri, burada emniyet mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

Kurban Bayramı hakkında görüşlerini ifade eden Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, "Oldukça yoğun bir bayram geçiriyoruz. Nüfusumuz ciddi manada artmış vaziyette. Emniyet teşkilatımız ve jandarmamız, sağlık teşkilatıyla beraber yoğun bir mücadele veriyorlar. Tabi bunun anlamlı olabilmesi, vatandaşımızın ilgisi, desteği ve özeniyle mümkün olabiliyor. Pandemi şartlarıyla ilgili süreci değerlendirdiğimizde, bu yoğunluğa göre durumumuz iyi. Ama daha dikkatli olmamız gerekiyor. İlçemizdeki belediyemizde olmak üzere tüm teşkilatlarımız alabildiğince ilçemizi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Ama biz ne yaparsak yapalım, bu vatandaşlarımızın işbirliği ile mümkün olabiliyor. Bayramlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirebilmemiz tamamen buna bağlı. Yoğun bir kentteyiz. Umarım güzel bir bayram geçiririz. Sorunsuz ve problemsiz bir bayram geçiririz. Bu duygularla burada bulunan herkesin ve kıymetli halkımızın Kurban Bayramını kutluyorum" dedi.

Merkez Polis Karakolu Sosyal Tesisi’ndeki bayramlaşmanın ardından protokol İlçe Jandarma Komutanlığı ve akabinde de Garnizon Komutanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenlerine de katıldı.

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