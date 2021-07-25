Erdek'te çıkan yangın korkuttu

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Erdek İlçesi’ne bağlı Paşalimanı Adası kırsal Paşalimanı Mahallesi Dutluk mevkiinde saman makinesi çalıştığı sırada bıçaklarının taşlara çarpması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Bandırma Belediyesinde görevli 1 araç, Erdek ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye araçları ile Erdek Belediyesi’ne ait 1 tanker sevk edildi. Yangın söndürme ekiplerinin yaptıkları başarılı müdahale ile alevler kontrol altına alınarak yangın kısa sürede söndürülüp soğutma işlemi başlatıldı.

Çıkan yangında ilk belirlemelere göre; 60 dönüm anız alan, tahmini 180 saman balyası, 15 adet meyve ağacı ile 40 adet zeytin ağacının zarar gördüğü kaydedildi.

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