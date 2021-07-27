Balıkesirspor'da Sedat Dursun ve Cumali Bişi'den imza

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, iç transfer Sedat Dursun ve Cumali Bişi ile sözleşme yeniledi.

Balıkesirspor, iç transfer görüşmelerinde takım kaptanı Atilla Özmen ile stoper Batuhan İşçiler, orta saha Oğuz Han Aynaoğlu ve alt yapıdan Erdem Gökçe ile sözleşme uzatmıştı.

Balıkesirspor Başkanı Özgür Yılmaz ile Cumali Bişi arasında yapılan görüşme ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlandı. Balıkesirspor resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Stoper Sedat Dursun ve orta saha oyuncularımızdan Cumali Bişi yeni sezonda da kırmızıbeyazlı formayı giyecek. Yapılan anlaşma camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olsun" denildi.

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