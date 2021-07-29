Sanatçı ve yazarlar tatil için Erdek’i tercih etti

Bağlama enstrüman virtüozu Çetin Akdeniz ve "bürokrasi kitapları" yazarı Cemalettin Akdaş, Erdek ilçesine yerleşti.

Çetin Akdeniz, müzisyenlerden bazı sürpriz isimlerin de Erdek'e yerleşeceklerini söyledi. Çetin Akdeniz, İzmirİstanbul otoyolunun tamamlanmasıyla İstanbul’dan Erdek'e ulaşımın çok kısalarak 2,5 saate düştüğünü belirtti. Çetin Akdeniz’in yakını yazar Cemalettin Akdaş ise, Kapıdağı Yarımadası’nın keşfedilmemiş güzellik ve oksijen çadırı olduğunu vurgulayarak, Erdek'in turizmde hak ettiği yerin çok uzağında olduğunu belirtti ve "Otoyolun bitiminin ardından pandeminin de sona ermesiyle Erdek turizminde çok olumlu beklentilerim var" dedi.

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