Manyas’ta eller semaya afetlerin son bulması için açıldı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Türkiye’de yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangınları başta olmak üzere ülke üzerindeki afetlerin son bulması için cuma namazı öncesi Manyas’taki camilerde Kur’anı Kerim okundu ve dualar edildi.

Çarşı Camii din görevlileri Salman Temur ve Hüseyin Altın, Kur’anı kerim okudu. Cemaat, ülkemiz üzerinde başta yangınlar olmak üzere salgın hastalık ve bütün afetlerin son bulması için dua etti. Vatandaşların duaları sonrası cuma namazı kılındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.