Gazeteciler Cemiyetinden Balıkesirspor'a ziyaret

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir, yeni sezon öncesi Balıkesirspor Kulübü'ne ziyarette bulundu.

BGC Başkanı Ramazan Demir, "Eski başkanlarımız Münir Yenal ile M. Reşit Kıpçak'ın kuruluşunda etkin rol üstlendiği ve kurucuları arasında yer aldığı Balıkesirspor Kulübü camiamız için değerli, önemli. Devraldığınız hizmet bayrağını ve armayı yere düşürmeyeceğinize inanıyoruz." ifadeleriyle Özgür Yılmaz ile ekibine başarılar diledi. Antrenman sonrası takıma baklava ikramında bulunan Demir, 14 Ağustos Cumartesi günü iç sahadaki Boluspor maçıyla başlayacak ligde kırmızıbeyazlı oyuncular ile teknik heyete başarı diledi, şehrin gazetecileri olarak her daim yanlarında olacaklarını iletti.

Kulüp başkanı Özgür Yılmaz ise, 83 milyon borçla devraldıkları görevin ilk ayında bu rakamı 50 milyon liraya çektiklerini ve bu konuda bazı futbolcuların gösterdiği hassasiyete teşekkür etti. Dolar ve Euro üzerinden sözleşme yapmayı sonlandırdıklarını da açıklayan Yılmaz, "Balıkesirlilerin hakkı bulunduğuna inandığımız tek bir kuruşu bile yedirtmeyiz. Tasarruf ve şeffaflık önceliğimiz. Ligde kalıcı olacağımıza inanıyoruz. Kalıcı gelir kaynakları kazandırmayı planladığımız Balıkesirspor Kulübü için büyük hedef ve ideallerimiz var" dedi.

Ziyarette başkan Demir, 9 Temmuz'daki olağanüstü kongrede kulüp başkanlığına seçilmesi nedeniyle kutladığı Özgün Yılmaz'a, Cemiyet yayınları arasındaki "Balıkesir Basın Tarihi" ve "Balıkesir Manşetler" kitaplarını hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.