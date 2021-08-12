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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de muhtarlar için eğitim semineri düzenlendi

İHA

Burhaniye’de muhtarlar için eğitim semineri düzenlendi

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında, ilgili kurum amirleri ve mahalle muhtarlarının katılımlarıyla eğitim semineri düzenlendi.
Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni , İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala ,İlçe Sağlık Müdürü V. Dr. Kevser Uyan, İlçe Müftüsü Mustafa Işık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Selçuk Çiftçi, Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Bektaş ve Mahalle Muhtarları katıldı.
Toplantıda Kaymakam İlyas Memiş, muhtarlara ülke de, son dönemde yaşanan orman yangınları konusunda açıklamalarda bulunurken, orman yangınları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Koronavirüsle mücadelede konusunda vakaların tekrar artışa geçtiğini belirten Kaymakam, muhtarların ve halkın tedbirlere uyma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Toplantının akabinde muhtarların, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde olabilmeleri hatırlatıldı. Muhtarlık müessesesi ile görev, yetki ve sorumlulukları daha kapsamlı bir şekilde kavrayabilmeleri amacıyla muhtarlara görevleriyle ilgili hususların yer aldığı slayt gösterimi ile bilgilendirme yapıldı.

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