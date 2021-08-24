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Afyonkarahisar'da 45 Eylülde yapılacak Olan Dünya Motokros Şampiyonasında milli sporcu Şakir Şenkalaycı Gönen Belediyesi adına yarışacak.

Belediye Başkanı İbrahim Palaz ile Görüşen Şakir Şenkalaycı, "“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 45 Eylül 2021 tarihlerinde MXGP OF TURKEY Dünya Motokros Şampiyonası’nın 9. ayağı Afyonkarahisar’da yapılacak. Bu şampiyonada Gönen Belediyesi adına yarışacağım. Gönen'i ve Gönen Belediyesi'nin adını dünyaya duyurmuş olacağım" dedi.

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