Dursunbey Belediyesinden Eğitime Tam Destek

Dursunbey Belediyesi, okula yeni başlayan ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine boyama seti, trafik eğitim puzzle ve maske hediye etti.

Pandemi sebebi ile uzun süredir okullarından ayrı kalan öğrenciler 6 Eylül Pazartesi günü başlayan 20212022 EğitimÖğretim yılı ile okullarına kavuştular. Yeni eğitimöğretim yılının açılışı tüm Türkiye’de olduğu gibi Dursunbey’de de renkli görüntülere sahne oldu. Okulların açılması ile ilk kez okula giden öğrenciler tatlı bir telaş içine girerken velilerde çocuklarının heyecanlarına ortak oldular. Dursunbey’de yeni eğitim öğretim yılının açılışı Delice İlkokulunda gerçekleşti. Programa Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Milli Eğitim İlçe Müdürü Ümit Gökdemir, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul bahçesinde İstiklal marşının okunmasını ardından sınıflarına geçen öğrencileri katılımcılar sınıflarında ziyaret ettiler. Hediye dağıtımı öncesi öğrencilere hitaben konuşan Başkan Bahçavan “Öğrenciye, Eğitime, öğretime yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Bizlerde bir zamanlar öğrenci hatta öğrenci velisiydik. O dönemlerde okullar başladığında, şu anda sizlerin ilk hafta, ilk gün masalarınızın üzerinde olduğu kitaplarınızı inanın bir dönem hatta bir eğitim yılı arar bulamazdık. Devletimiz yaklaşık 15 yıldan bu yana kitap konusunda öğrencilerimize yardımcı oluyor. Bizde buna bir katkıda bulunmak amacıyla, geçen yılda aynını yapmıştık, bu yılda özellikle ilk başlayan öğrencilerimize ve anaokulu öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapıyoruz. Sizlere mini bir çanta içerisinde de kırtasiye yardımı var. Sizlerin tekrar 20202021 eğitim öğretim yılını kutluyor hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Bahçavan’ın konuşmasının ardından ise sınıfları ziyaret eden Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir öğrencilere Boyama seti Çantalarını ve su mataralarını hediye ettiler.

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