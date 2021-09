Sındırgılı gençler TEKNOFEST 2021'de

Balıkesir in Sındırgı ilçesinden 50 başarılı öğrenci Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile TEKNOFEST 2021 e gitti.

Gençlerin ufkunu açacak her alanda destek olduklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Fuarın gençlerin ufkunu genişletmesini, geleceğe katkı sağlayacak projelere gençlerimiz tarafından atılacak imzaların temeli olmasını diledi. Gençler TEKNOFEST in yanısıra Ayasofya Cami, Sultan Ahmet gibi İstanbul'un Dünya ya örnek olan farklı değerlerini de gezme fırsatı buldu.

Teknofest'i gezen Ömer Doğanlı duygularını şöyle açıkladı, "İstanbul’a gelmemiz nedeni TEKNOFEST festivalinde öğrencilerimize teknolojinin nerelere geldiğini göstermek. Teknolojinin hangi noktalarda ne işlere yaradığını anlatabilmek amacıyla fuara geldik."

Nil Su Tink'de açıklamasında şu ifadeleri kullandı. "Sındırgıdan TEKNOFEST’e geldik gerçekten çok kalabalık ve çok güzel bir ortam. Hani bir sürü icatlar var çok fazla fikir sahibi olduk. Bir şeyler öğrendik. Bir şeyler deneyimledik. Ve cidden çok güzel ve çok yorulduk. İnşallah seneye siz de gelirsiniz."

Öğrencileri İstanbul'da ki Teknofest'e götüren okul yöneticisi Makbule Efe Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Murat Diktere, "Bugün buraya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Sındırgı Belediyesinin destekleriyle 4 okulumuzdan 41 öğrenciyle TEKNOFEST ana tema üzerinde İstanbulun tarihi ve güzel yerlerini gezmeye geldik. Sabah itibariyle Ayasofyadaydık. Ondan sonra Sultanahmete uğradık. Oradan aşağı Gülhane parkını gezdik. Sarayburnu sahilinde çocuklarımızla bir arada olduk. Onun sonrasında Mısır çarşısı ve birlikte boğaz turundaydık. Bunların hepsinde desteği olan Sındırgı Belediyesine teşekkür ederiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Ve hepsinden sonra birlikte TEKNOFEST’e hareket ettik. TEKNOFEST’teyiz şu anda. Toplanma noktasında bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Teknofest'te İzzet Küren'de açıklamasında şu ifadeleri kullandı. "Perşembe günü akşamdan yola çıktık. Gece saat 12’de. Ve sabah Cuma saat 5’de Ayasofya’da açtık gözümüzü. Ayasofya’yı bir güzel dolaştık. Kültürümüzü öğrendik. Yanında Sultanahmet’i gezdik. Gülhane parkını bir güzel dolaştık. Ardından tüm hocalarımızla beraber güzel bir vapur turu yaptık. Ve İstanbul’u yakından görme şansımız oldu. Bunun üzerine asıl gelme amacımız olan TEKNOFEST’e saat 12 gibi gelmiş bulunmaktayız. İçerideki organizasyonlarımızı gördük. Teknolojiyi inceledik. Keşke biraz daha erken gelmiş olsaydık diyoruz ama şansımız böyleymiş. Organizasyonun eline sağlık. Ve burada havacılık sektöründe hangi kademede olduğumuzu görmüş olduk kendi başımıza. Ve kişi için gayet iyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum" dedi.

