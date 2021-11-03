Balıkesir'de polis kaçak telefona 'sinyal' çaktı

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Balıkesir'de KOM polisi, yaptığı 'sinyal' operasyonu kapsamında 59 kaçak telefon ele geçirdi. Yapılan kaçaük telefon operasyonunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Türkiye genelinde KOM Daire Başkanlığı koordinesinde cep telefonu kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen “sinyal” operasyonu kapsamında Balıkesir il merkezi, Edremit ve Bandırma ilçelerinde operasyonlar yapıldı. 59 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu ve akıllı cep telefonu ele geçirilirken, 5 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında “5607 sayılı kanuna muhalefet” suçundan adlî tahkikat yapıldı.

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