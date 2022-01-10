Başkan Deveciler gazetecilerle bir araya geldi

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Balıkesir ve çevresinde yayın yapan gazetecilerle bir araya geldi. Belediye’ye ait Blue Port Otel’de düzenlenen kahvaltı organizasyonuna 50’nin üzerinde gazeteci katıldı.

Kahvaltının ardından basın emekçilerine açıklamalar yapan Deveciler, “ Basın emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yürüyeceğimiz yolda, sizlerin öneri ve eleştirileri bizlere yol gösterecek. Bugün sizin gününüz fakat ne yazık ki basınımız özgür değil. Özellikle yerel basın, yerel yönetimlerin icraatlarından yol gösterici olmaktadır” diye konuştu.

Kahvaltıda soru cevap faslına geçmeden önce Burhaniye’de yapılan projelerle ilgili bir faaliyet filmi gösterimi oldu. Film sonrası soruları cevaplayan Başkan Deveciler, bir soru üzerine şunları kaydetti. Burhaniye’de hayata geçirdikleri ve planladıkları projeleri Belediye bütçesi haricinde oluşturdukları gelir kaynaklarıyla yapıldığını ifade etti. Bir gazetecinin “Yatırımlar için kredi kullanıyor musunuz?” sorusu üzerine Başkan Deveciler “İller bankasından bir kuruş bile kredi almadık. Almayacağız da, yatırımlarımızın tamamının kaynağını kendimiz oluşturduk” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday mısınız? Sorusu üzerine Başkan Deveciler, “Hayır değilim. Bunlar dedikodu. Benim bu yönde adaylığım söz konusu değil.”

Bir soru üzerine Burhaniye’nin zengin kaynakları olduğunu belirten Başkan Deveciler “Biz kendi kaynaklarımızı yaratabilecek bir ilçeyiz. 38 yıllık siyasetçiyim, bu zamana kadar kimseden sponsorluk almadım, almamda. Ayrıca Belediye başkanının tek işi olacak o da Başkanlık. Onun haricinde başka bir işle uğraşırsa kafasının yarısı oraya odaklanır ve verimli olmaz” dedi.

Toplantıya gazetecilere Başkan Deveciler ile birlikte Başkan Yardımcıları, Basın Müdürü ve teknik birim müdürleri de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.