Balıkesir’de OSB Meslekî Eğitim Merkezi törenle açıldı

Burhaniye ilçesinde, Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinde bazı fabrikalarda üretime başlanırken, Burhaniye OSB Meslekî Eğitim Merkezi de törenle açıldı. Şehit Hasan Çoban Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törene Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Millî Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürü Talip Karpınar, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, OSB Müdürü Ümit Yedikardeşler, okul müdürü Ferhan Levent, müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.

Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törende, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Talip Karpınar, OSB Eğitim Merkezi’nin kuruluşu hakkında verdi. Kaymakam İlyas Memiş de, “Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve karma Organize Sanayi Bölgesi ile Hasan Çoban Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki işbirliği protokolü gereği olarak hazırlanan İrtibat Bürosunun açılışını yapıyoruz. Sanayi Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereğine bundan sonra Organize Sanayi Bölgelerindeki işgücü ihtiyacını karşılanması noktasında bu meslek liselerimizin daha faal görev alması, daha fazla katkı sağlaması için çalışmalar yapılacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele Kaymakam İlyas Memiş ve davetliler tarafından kesilirken, okuldaki özel sınıf gezildi. Okul Müdürü Ferhan Levent, Kaymakam ve beraberindekilere okuldaki bölümler hakkında bilgiler verdi.

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