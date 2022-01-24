Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan’dan deprem uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan’dan deprem uyarısı

İHA

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan’dan deprem uyarısı

Balıkesir Kent Konseyi, Şehir Ekonomisi, Kalkınma ve İstihdam Yönetim Kurulu Üyesi, Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan Dursunbey’de meydana gelen deprem sonrasında açıklamalarda bulundu. Balıkesir, Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesinin daha büyük ve bu fayların üzerinde yapılaşmalar olduğuna vurgu yapan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, il genelindeki fayların 77,2 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

“Dursunbey’deki deprem orta büyüklükte”
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan değerlendirme yaptı. Aykan, "Depremin olduğu yerde MTA’nin diri fay haritasında çizili bir fay bulunmuyor. Deprem, HavranBalya fay zonunun, Kepsut segmentinin doğuya doğru devamı üzerinde oldu. HavranBalya fay zonu üzerinde yapılan paleosismolojik çalışmalara göre de Kepsut segmenti üzerinde en son yüzey kırığı oluşturan deprem 1898 tarihinde meydana gelmiştir. Balıkesir, Dursunbey ilçesinde meydana gelen Mw=5 büyüklüğündeki deprem orta büyüklükte bir deprem olup normal şartlarda binalarda hasarlara ve can kayıplarına neden olmaz. Fakat ülkemizde özellikle kırsal mahallelerde taşıyıcı sistem yapısının yetersizliğinden dolayı yapılarda hasarlar ve can kayıpları olabilmektedir. Burada küçük depremler bir süre devam edecektir” dedi.
Dursunbey’deki deprem bölgesinde daha büyük depremler üretebilecek fayların olabileceği değerlendirmesinde bulunan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, “Bu bölgede daha büyük depremler oluşturabilecek faylar bulunmaktadır ve bu fay hatlarında da ciddi enerji birikmesi mevcuttur” ifadelerini kullandı.

“Balıkesir’de çok sayıda diri fay var”
Balıkesir’in deprem yoğunluğu fazla olan illerden birisi olduğunu kaydeden Aysun Aykan, “Balıkesir ili deprem yoğunluğu fazla olan bir ilimiz ve bu deprem aktivitesi özellikle, 10 Aralık 2019 tarihinde BalıkesirAltıeylül’de Mw=5 büyüklüğünde deprem ile başlayarak sonra Balıkesir Karesi’deki depremlerle devam eden ve daha sonra yine bu bölgede 22 Nisan'da Mw=4.2 büyüklüğünde Sındırgı depremleri ile devam eden bir deprem aktivitesi oldu. Uzun süredir deprem yoğunluğu olduğu için bölgedeki depremler halkımızı korku ve paniğe sevk ediyor. Bu büyüklükte depremler bu bölgede her zaman olabilir; çünkü deprem üretme potansiyeline sahip çok sayıda diri fay var” diye konuştu.

“Balıkesir, Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesi daha büyük”
Balıkesir'de oluşabilecek tehlikelere dikkat çeken Aykan, "Bölgedeki Balıkesir, Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesi daha büyük ve bu fayların üzerinde yapılaşmalar var. Balıkesir ili ve ilçeleri dünyanın sismik yönden en aktif faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. Dünyanın en aktif faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fayı’nın bölgedeki varlığı, Balıkesir ve ilçelerinin deprem tehlikesinin yüksek olmasının nedenleri arasındadır. Geçmişte Balıkesir ve ilçelerinde meydana gelen 1672, 1845, 186, 1577, 1897, 1898, 1935, 1944, 1953, 1964 depremleri ile Balıkesir ve ilçeleri önemli bir şekilde etkilenmiştir. Balıkesir ilinde gelecekte yıkıcı deprem oluşturabilecek 20 fay zonu bulunmaktadır. Bu fayların çoğu Mw=7 ve Mw=7,2 büyüklükte deprem oluşturabilecektir. YeniceGönen Fayı, Balıkesir Fayı, Edremit Fayı ve Bandırma Fayları yerleşim birimlerinden geçmektedir; Asıl buralara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Vakit kaybetmeden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kulağına kar suyu kaçan hamsi tezgahlarda yerini aldı
YEREL HABERLER Kulağına kar suyu kaçan hamsi tezgahlarda yerini aldı
Gönen'de kar yağışı etkisini gösterdi
YEREL HABERLER Gönen'de kar yağışı etkisini gösterdi
Araç yandı şoförü kayıp
YEREL HABERLER Araç yandı şoförü kayıp
Dursunbey Kaymakamlığı'ndan izin duyurusu
YEREL HABERLER Dursunbey Kaymakamlığı'ndan izin duyurusu
Eşini sokakta öldüren zanlı, 55 saatlik kamera kaydı incelemesiyle yakalandı
YEREL HABERLER Eşini sokakta öldüren zanlı, 55 saatlik kamera kaydı ...
Balıkesir´de kar nedeniyle 144 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Balıkesir´de kar nedeniyle 144 kırsal mahalleye ...
Balıkesir’de geleneksel deve güreşlerini 10 bin kişi izledi
YEREL HABERLER Balıkesir’de geleneksel deve güreşlerini 10 bin kişi ...
Dursunbey Belediye Başkanı: Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor (2)
YEREL HABERLER Dursunbey Belediye Başkanı: Deprem sonrası hasar ...
Bandırmaspor- Erzurumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Bandırmaspor- Erzurumspor maçının ardından
Balıkesir’de kış lastiği denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir’de kış lastiği denetimi yapıldı
Altıeylül’de karla mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Altıeylül’de karla mücadele devam ediyor
Şeker Ağa Balıkesirlileri kahkahaya boğdu
YEREL HABERLER Şeker Ağa Balıkesirlileri kahkahaya boğdu
Bandırmaspor - B.B Erzurumspor: 2-1
YEREL HABERLER Bandırmaspor - B.B Erzurumspor: 2-1
Hasar tespit çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Vurduğu ördeği almaya girdiği gölde boğuldu
YEREL HABERLER Vurduğu ördeği almaya girdiği gölde boğuldu
Büyükşehir her ilçeye tanıtım filmi çekiyor Büyükşehir’den her ilçeye özel tanıtım filmi
YEREL HABERLER Büyükşehir her ilçeye tanıtım filmi ...
Spor Toto 1.Lig: RH. Bandırmaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1.Lig: RH. Bandırmaspor: 2 - BB ...
Bandırma Kahveciler Odasında Özışık yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER Bandırma Kahveciler Odasında Özışık yeniden başkan ...
Vurduğu ördeği almaya girdiği gölde boğuldu
YEREL HABERLER Vurduğu ördeği almaya girdiği gölde boğuldu
Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi
YEREL HABERLER Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi
Tekerlekli sandalye basketbol takımı farklı kazandı
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalye basketbol takımı farklı kazandı
Kepsut’ta kar yağışı etkisini artırdı
YEREL HABERLER Kepsut’ta kar yağışı etkisini artırdı
Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı
(Özel) Balıkesir'de sabah kar yağdı akşam güneş açtı Balıkesir'de kar yağışı yerini güneşe bıraktı
YEREL HABERLER (Özel) Balıkesir'de sabah kar yağdı akşam güneş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.