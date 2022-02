Cunda MTAL öğrencileri uluslararası etwınnıng projeleriyle dünyaya açılıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Meryem Hacıyaman ve öğrencileri eTwinning projelerinde yer alarak hem mesleki gelişimlerini destekliyor, hem de farklı ülkelerle birlikte proje tabanlı eğitim uygulamalarıyla kültürlerarası etkileşim sağlıyorlar.

Konuyla ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Meryem Hacıyaman, Türkiye, Romanya, İspanya, Litvanya ve Portekiz’den 25 proje ortağı ile gerçekleştirilmiş, yenilikçi bir öğrenme projesi olan, “Geleceğimiz İçin Dünyamızı Güzelleştirelim” (Make ıt happen our nature our future) ile dünyada yaşanan küresel sorunlara dikkat çekmek ve bireysel sorumluluk bilincinin eğitimle entegre edilerek, öğrencilere kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.

Böylelikle öğrencilerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini daha iyi anlamalarını sağlayacak etkinliklere yer verilerek öğrencilerde ekolojik farkındalık oluşturulmasının sağlanıldığını kaydeden Hacıyaman, “Takım öğrencileri çalışmalarıyla, işbirliği, paylaşma, araştırma, problemi fark etme, çözüm bulma, beyin fırtınası yapma ve yaparak yaşayarak öğrenme becerilerini destekleyen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun afiş, fikirlerin birleştiği kelime bulutu, emagazin dergisi, yarışma, sunum, oynayarak öğrenmelerini sağlayacak oyunlar hazırlayıp projedeki katılımcılarla etkileşim sağlanmışlardır. SKH kapsamında ortak şarkı, şiir oluşturma, kitap ayracı, takvim hazırlama sayesinde işbirliği içinde çalışabilen, araştıran, sorgulayan, küresel sorunlara karşı mesajlar verebilen bireyler olarak farkındalık kazanmışlardır Dünya üzerinde insanların karbon ve su ayak izi ölçümleri ve öğrencilerin ayak izlerini azaltmak için kararlar alması, bireysel sorumluluk alma bilincini kazandırmıştır. Bölgemizdeki çevre sorunları konulu yazı yazma çalışmalarıyla, öğrencilerin araştırma yapma, öğrenme ve problem durumuna çözüm üretmeye yönelik becerileri desteklenmiştir. Projede öğrencilerimiz, öğrenci merkezli sürdürülebilir kalkınma hedeflerini konu alan logo, afiş, sunum, yarışmalar hazırlayıp, karma okul takımlarıyla etkileşimli ve işbirliği içinde çalıştılar. Proje yaygınlaştırma çalışmalarında, okuldaki öğretmenlerle SKH konulu öğrenci röportajları hem öğrencilerin iletişim becerilerini ve özgüven kazanımlarını desteklemiş hem de okuldaki öğretmenlerin de projeye katılımı sağlanmıştır” dedi.

Meryem Hacıyaman, “Öğrencilerimizin gelecekteki işlerde en çok aranan niteliklerin farkında olmalarını ve kendilerini bu doğrultuda yetiştirmelerini istiyoruz. Öğrencilerimizin yeni bir iş aramayı, iş görüşmesi yapmayı ve 21. yüzyıl mesleklerini öğrenmelerini istiyoruz. Projemizde Arnavutluk, İtalya, Portekiz, Sırbistan, Yunanistan, Hırvatistan, Moldova Cumhuriyeti ve Türkiye dahil 8 ülke, 22 öğretmen ve 100 öğrenci vardır. Her iki proje de meslek lisesi öğrencilerinin özgüven kazanmalarında ve bir birey olarak kendilerini geliştirmelerinde oldukça etkili olmaktadır” diye konuştu.

