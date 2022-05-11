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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gömeç’te 26 başpehlivan er meydanında kapıştı

İHA

Gömeç’te 26 başpehlivan er meydanında kapıştı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde ilk kez yapılan yağlı pehlivan güreşlerinde Türkiye’nin en ünlü pehlivanları er meydanına çıktı.
Gömeç Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Türkiye Güreş Federasyonu’nun da destek verdiği güreşler Gömeç’in Ulubeyler Mahallesi’nde gerçekleşti.
Minikler, Teşvik, Tozkoparan, Deste, Küçük Orta, Büyük Orta, Başaltı ve Baş kategorilerinde gerçekleşen güreşlere toplam çeşitli yaş gruplarından 420 pehlivan katıldı.
Güreşlerin ağalığını 100 bin lira ödeyen CHP Gömeç İlçe Başkanı Ahmet Ercan kazandı.
Adeta kıran kırana geçen güreşlerin en büyük heyecan ise başpehlivanlık mücadelesinde yaşandı.
Başpehlivanlık mücadelesinde Fatih Atlı ile birlikte finale kalan Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin şampiyonu, Milli Güreşçi Recep Kara Gömeç’te de başpehlivan olmayı başardı.
Güreşlerin üçüncülüğünü ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına güreşlere katılan Ertuğrul Dağdelen elde etti.
Başpehlivanlığı kazanan Recep Kara ile Fatih Atlı ile Ertuğrul Dağdelen’e ödüllerini Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin takdim etti.
Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam amaçlarının geleneksel ata sporunun geliştirilmesine katkı vermek olduğunu vurgulayarak, “Gömeç Belediyesi olarak bu sporun yaşatılması için her türlü fırsatı değerlendirmek gerektiğine inanıyorduk. Bu yüzden de bugün çok mutluyuz. Ama tabiî ki işin bilimsel yönünü de düşünmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ yani bilimsel yönünü de unutmamamız lazım. Bu bizim folklorumuz. Bunu da yaşatmak zorundayız. Biz bu yönde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnşallah daha güzel güreşlere” dedi.

“Büyükşehir’den ata sporuna daha fazla destek gelecek”
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Birol Şahin ise, Balıkesir’in bir pehlivanlar diyarı olduğunu vurgulayarak, “Geçmişte birçok başpehlivanlar yetiştirmiş, Kırkpınar’da başpehlivanlıkları elde etmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz, aynı zamanda yağlı güreşler düzenleyen Kentler Birliği’nin de başkanı. Uzun zamandır da biz 20 ilçemizle birlikte Yücel başkanımızın önderliğinde daha fazla pehlivan yetiştirmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu yüzden de bu organizasyonları düzenleyen ilçelerimize destek veriyoruz. Güreş severlerimiz de takip ediyorlar ki; son yıllarda alt boylarda Balıkesirli pek çok güreşçiler bu er meydanlarındaki çayırlarda görülmeye başladı. Malum bir başpehlivan öyle kolay yetişmiyor. Bundan bir süre sonra bu alt boylardaki güreşçilerimiz başpehlivan olabilmek için mücadeleler verecekler. Kırkpınar’da baş pehlivanlık ve altın kemer almayı bile başarabileceklerdir. Güreş, ata sporumuzdur. Geleneksel sporlarımızın en gözdesidir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, 20 ilçe ile birlikte bu ata sporumuzun Balıkesir’de daha fazla yaygınlaşması için daha fazla sporcu yetişmesi için daha fazla destek vermeyi sürdürecektir” diye konuştu.
Gömeç’teki güreşleri; Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Taşçı, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Birol Şahin’in yanı sıra Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu, MHP Gömeç İlçe Başkanı Muammer Birdar,CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, CHP Gömeç İlçe Başkanı Ahmet Ercan, Gömeç Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri ve binlerce güreş sever izledi.

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