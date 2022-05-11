Büyükşehir Belediye, enerjisini güneşten alacak Büyükşehir’de GES yatırımları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Çayırhisar Mahallesi'nde bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın çatısına güneş enerji santrali kuracak. Bir yandan yıllık 800 hanenin elektriğine eş değer elektrik üretecek olan santral ile belediye 2 milyon 200 bin TL’lik tasarruf sağlarken yılda 27 bin 900 ağacın dikimine eşdeğer 628 bin kilogram karbon salınımını engelleyecek.

Yenilenebilir kaynaklara dayalı yatırımları ve bu konuda yapmış olduğu uluslararası iş birlikleriyle dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın liderliğinde; temiz ve yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atmaya, örnek projeler uygulamaya devam ediyor. “Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı” dahilinde sürdürülebilir ve karbonsuz, örnek bir şehir inşa etme amacıyla 2030 yılına kadar yüzde 21 azaltım, 2050’de ise ‘sıfır karbon’ hedefi koyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Çöp artık ekonomik bir değer

Devreye aldığı tesisle çöpü sorun olmaktan çıkarıp ekonomik bir değere dönüştüren, Balıkesir’in çöpünden elektrik üreten Büyükşehir, kentte yaklaşık 500 bin metrekare vahşi depolama alanında, 2 milyon 495 bin 636 metreküp katı atığın ıslahını yaptı. Ulaşımda enerji verimliliği artırmak, emisyon azaltımını sağlamak amacıyla temiz enerjili sıkıştırılmış doğalgazla çalışan 65 otobüsü araç filosuna katan Büyükşehir, Karesi İlçesi’ndeki Karizma Pazar Yeri’nin ardından şimdi de kendi hizmet binalarına güneş enerji santrali kurmak için çalışmaları başlattı.

Yılda 2 Milyon 200 bin TL tasarruf

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bigadiç Yolu üzerinde bulunan Çayırhisar Yerleşkesine, çatı üzeri güneş enerji santrali kuracak. Bununla ilgili 17 Mayıs’ta ihaleye çıkacak olan Büyükşehir, yıllık 1.200.000 kWh üretimi ile ortalama 800 hanenin elektrik tüketimine eş değer elektrik üretecek. Yılda 27 bin 900 ağacın dikimine eşdeğer 628 bin kilogram karbon salınımını engelleyecek olan 900 kW kapasiteli Güneş Enerji Santrali tamamlandığında, belediye kendi ihtiyacı olan enerjiyi üretmenin yanı sıra ek gelir de sağlayacak. 7 bin metrekarelik çatı alanına kurulacak olan Güneş Enerjisi Santralinde, yıllık 2 milyon 200 bin liralık enerji üretilerek tasarruf sağlaması bekleniyor.

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