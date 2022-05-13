Türkiye'de ve dünyada Mayıs ayının ilk haftası kutlanan Bilişim Haftası etkinlikleri dahilinde Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “Robotik Kodlama” sergisi açıldı.

Programın açılışında konuşmayı Okul Müdürü Orhan Koç gerçekleştirdi. Dönüşen dünyada bilimsel gelişmelerin önemine dikkat çeken Orhan Koç, okullarda bu türden faaliyetler gerçekleştirerek öğrencilerin geleceğe hazırlandığını belirtti. Programın devamında okul tiyatro ekibi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tuğba Canbaz’ın yönetiminde “Sosyal Misafir” konulu skeci sahnede canlandırdı. Teknolojik bağımlılık sorunlarının anlatıldığı skeç, izleyenleri güldürdü. Programın son bölümünde ise İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve daire amirlerinin katılımıyla Bilişim Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Robotik Kodlama” sergisi gezildi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren alan şefleri öğrencilerin ortaya koyduğu eserleri anlattılar.

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