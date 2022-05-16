(Özel) 'En özel asker bizim asker' Özel bireyler çakı gibi asker oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle temsili askerlik töreni düzenlendi. 10 engelli genç, askerlik heyecanını doyasıya yaşattı.

Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği 10 özel gence asker mevlidi ve asker düğünü düzenledi. Programa Bandırma Belediye Başkan Vekili Fatma Sibel Salı Karabacakoğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Programda öncelikle mevlit okunup özel askerler için dualar edildi. Okunan duanın ardından asker düğünü yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Dernek Başkanı Hüseyin Uçar yaptı. Uçar, "2010 yılında derneğimizi kurduktan sonra, 2011 yılından itibaren başladığımız asker eğlencesinin bugün 11.'sini düzenliyoruz. Bugün 10 tane askerimiz var. Hepsi bizim çocuklarımız. Bundan önce de asker düğününü yaptığımız çocuklarımız da bizim çocuklarımız. Bugünün benim için ayrı bir önemi var. Oğlum Mehmet Talat Uçar da asker. Bugün asker babası olarak gurur duyuyorum, çünkü biz vatanını, bayrağını, milletini seven bireyleriz. O zaman hep birlikte 'En büyük asker bizim asker' diyoruz" şeklinde konuştu.

Asker annesi Figen Sevinç ise duygularını şöyle ifade etti:

"Bugün çok heyecanlı ve mutluyum. Öncelikle bu güzel, melekleri yalnız bırakmadığı için gelen tüm misafirlere teşekkür ediyorum. Duygularımız çok yoğun. Allah herkese nasip etsin böyle güzel çocukları. Dernek Başkanımız Hüseyin Uçar'a da böyle güzel bir günü yaşattığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Mutluyum, gururluyum."

Özel askerler kendileri için düzenlenen asker düğününde bol bol oynayıp eğlendi. Yapılan asker düğünü programına katılımın oldukça yüksek olduğu dikkat çekti.

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