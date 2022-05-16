Balıkesir'de tır şarampole uçtu: 1 ölü

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Balıkesir'de Susurlukİzmir karayolunun Şamlı kavşağında meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan tırın şoförü hayatını kaybetti.

Susurluk yönünden Balıkesir istikametine gelen S.D. yönetimindeki 34 ETS 831 plakalı tır, Şamlı yol kavşağında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Karesi ve Merkez ekipleri ve 112 Sağlık ekibi devrilen tırın içinden şoför S.D.'nin cansız bedenine ulaştılar. Tek taraflı kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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