Sındırgı’da bal ormanı kuruluyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile Çaygören Mahallesi'nde bal ormanı kuruluyor.

Çam ve çaltı ormanlarının yoğun olması ile bal üretiminin oldukça yaygın olduğu Sındırgı'da kaliteyi ve çeşitliliği arttırmak adına yaklaşık 700 dönümlük alanda bal ormanı kuruldu.

Lavanta bahçesi ve kurutma tesisi bölgesinde kurulan bal ormanı bölgenin cazibesini de arttırarak, doğal üretime katkı sunacak. Lavanta bahçesinin kurulması da bölgenin tercih oranını arttırmıştı. Tıbbi aromatik bitkiler, kekik, nane, ardıç, iğde, hünnap gibi bitkiler toprakla buluşurken, yakın çevreye kurulacak kök boya bahçelerindeki bitki çeşitliliği de aynı zamanda bal ormanına katkı sunacak.

Toplamda bin dönümü geçen proje ile alan sosyal tesis statüsü de kazanacak. Açılacak yürüyüş yolları, dinlenme alanları fotoğraf köşeleri, arı yetiştirme alanlarının yanı sıra Jeotermal Sebze Meyve Kurutma Tesisi, satış ofisleri, lavanta bahçesi, kök boya bahçeleri de kompleks içerisinde yer alacak. Bölge hem ekonomiye hem de doğaya katkı sunacak.

Sındırgı Belediyesi ziraat mühendisi Mehmet Demircan, “Sındırgı Belediyesi ve Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ile ortak istişare yaparak bal ormanları oluşturuyoruz. Doğayı tabiatı hiç bozmadan, fıstık çamları, çaltı ormanları var etrafımızda. Bu ortamı bozmadan, bu alanda kekik, nane, Arınç, iğde, hünnap gibi bitkileri ekip ilçemize bal ormanını kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

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