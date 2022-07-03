Yangından eşyalarını kurtarmaya çalışmıştı; gözlerinde iltihap oluştu



Süleyman ÖZAYDIN/ MANYAS (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Manyas ilçesinde tek katlı kerpiç evde çıkan yangında eşyalarını kurtarmaya çalışırken yaralanan Kudret Gültekin (82), Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yanığa bağlı gözlerinde iltihap oluşan Gültekin'in tedavisinin yanık ünitesinde sürdüğü belirtildi.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Çavuşköy Mahallesi'ndeki tek katlı kerpiç evde çıktı. Kudret ile eşi Hediye Gültekin (80), alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada dumandan etkilenen Gültekin çiftini, komşuları evden çıkardı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında Gültekin çifti, bir kez daha eve girerek eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

KADIN TABURCU EDİLDİ

Bu kez Gültekin çifti, alevler nedeniyle yaralandı. İlk müdahale sonrası Gültekin çifti, ambulanslarla Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de alevleri söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Alzheimer hastası Hediye Gültekin tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan eşi Kudret Gültekin Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yanığa bağlı gözlerinde iltihap oluşan Gültekin'in tedavisinin yanık ünitesinde sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN

2022-07-03 11:58:08



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