Balıkesir'de dolu ve sağanak yağış etkili oldu

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Balıkesir'de etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Balıkesir'in ilçeleri Balya, İvrindi ve Kepsut'ta etkili olan dolu yağışı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Merkezde ise sağanak yağışın bir an bastırmasıyla yağışa ve doluya sokakta yakalanan vatandaşlar ise evlerinin yolunu koşarak tuttu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışların aralıklarla süreceği belirtildi.

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