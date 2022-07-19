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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de gelenekler yaşatılıyor

İHA

Burhaniye’de gelenekler yaşatılıyor

Burhaniye ilçesinde, okulların tatile girmesi ile birlikte düğün sezonu başlarken, gelenekler de yaşatılıyor. Düğünlerde konuklara 6 çeşit yemek ikramı yapılırken, eğlence de ihmal edilmiyor.
Burhaniye’de hayat pahalılığı da geleneklerin yaşatılmasına engel olmadı. Düğünde gün boyu 6 çeşit yemek ikramı yapılırken, akşamları da kır düğün salonlarında eğlenceler yapılıyor. Burhaniye Küçük Sanayi Sitesinde bir işletme sahibi Bülent Görmüş de, kızı Beyzanur Görmüş’ün düğününde geleneği yaşatanlar arasında yerini aldı. Kırsal Şarköy Mahallesindeki evin önünde konuklara 6 çeşit yemek ikramı yapılırken, komşular da düğün evine tepsi tepsi baklava getirdi. Öğretmen Beyzanur Görmüş ile Veteriner Hekimi Kadir Göy için Nergiz Kır Düğün Salonunda yapılan düğün eğlencesi öncesi Belediye Nikah Memuru Serkan Korkmaz tarafından nikah kıyılırken, gelin ve damatla konuklar gönüllerince eğlendi. Düğüne katılanlara teşekkür eden Bülent Görmüş, gelenekleri yaşatmaya kararlı olduklarını söyledi.

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