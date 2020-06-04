Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'dan normalleşme sürecinde turizm çağrısı:

AA

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir'de şu ana kadar 870 civarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğünü, 62 kişinin de vefat ettiğini söyledi.

Salgın sürecinin vatandaşlarla iyi yönetildiğini belirten Yazıcı, "Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimizle özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bizden olan talep ve ihtiyaçlarını karşıladık. 216 bin çağrı almışız, bunun 214 binini karşılamışız." dedi.

Yazıcı, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını 2 bin 120 kişiyle yürüttüklerini aktardı.

Ekiplerin, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken güler yüzlerini eksik etmediğini anlatan Yazıcı, "Ekiplerimizle ilgili bize hiç şikayet gelmedi. Bu 2 bin 120 arkadaşımıza bir başarı belgesi vermek istiyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Balıkesirli vatandaşlarımızın genel kurallara uyarak devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Vali Yazıcı, iş yerlerini yeniden açan esnafa, genel kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ayvalık'tan Altınoluk'a, Erdek'ten Marmara Adası'na kadar turizm bölgelerinde sezonun açıldığını bildiren Yazıcı, "Tüm insanlarımızı turizm bölgelerimize pandemi kurallarına uyan tesislerimize beklemekteyiz. Tüm vatandaşlarımıza kentimizin güzelliklerini sunmak istiyoruz. Kazdağları'na, Marmara Adası'na, denizimize herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

- Depreme dayanıksız olduğu belirlenen 51 okuldan 21'i yıkıldı

Yazıcı, Balıkesir'de deprem yönetmeliğine göre 51 okulla ilgili yıkım kararı aldıklarını hatırlattı.

Bu binalardan 21'inin yıkımını tamamladıklarını aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Okullardan 6'sını merkezde, toplamda da 12'sini hayırseverlerimiz yapacak. Bu konuda güzel bir kampanya yaptık. Vali olarak birçok iş adamımızı ziyaret ettim. Geri kalanının da ihalelerine başladık. Güçlendirilmesi söz konusu olan okullarımız da var. Güçlendirmeyle ilgili çok acil gördüğümüz 19 okulun ihalesini yaptık. İnşallah 1 Eylül itibarıyla güçlendirmeleri tamamlanmış olacak ve eğitimdeki binalarımızla ilgili sorunlarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız."

Yazıcı, eski vali konağının yerine yapılan 32 derslikli BENGİ Ortaokulu binasını bir ay içinde teslim alarak eğitime açacaklarını sözlerine ekledi.