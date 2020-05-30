Açıklamalarda bulunan Dağlı, forvet oyuncuları Rahmi Anıl Başaran'ın Trabzonspor'a transferinin ardından kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili de bordo-mavili ekiple görüşmelere başladıklarını belirtti.

Dağlı, Aly Malle'nin Udinese'de olan sözleşme konusunda opsiyonunu kullandıklarını ifade ederek, "Transfer konusunda Trabzonspor'la ilk görüşmemizi yaparak prensip anlaşmasına vardık. Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi için görüşmeleri tamamlayıp resmi imzaları atacağız." dedi.

Öte yandan Dağlı, bordo-mavili takımın genç oyuncuları Serdar Güncü ile de yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

Sezon başında Udinese'den Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a kiralık gelen Aly Malle 21 maçta 4 gol attı.