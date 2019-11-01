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HaberlerNasıl Yapılır

Balkabağı maskesi ne işe yarar, evde nasıl yapılır?

Her cilt tipinin rahatlıkla uygulayabileceği balkabağı maskesi ciltteki hücreleri yenileyemeye yardımcı olur. Cildinizi derinlemesine nemlendirmek istiyorsanız bu maske tarifi tam sizlik. Peki evde balkabağı maskesi nasıl yapılır? İşte tarifi

Balkabağı maskesi ne işe yarar, evde nasıl yapılır?

Balkabağı maskesi; her cilt tipinin gönül rahatlığıyla uygulayabileceği bir maske türüdür. Balkabağı içinde bulunan antioksidan sayesinde ciltteki hücreleri harekete geçirerek yenilenmesini sağlamaktadır.

Cildinizi derinlemesine nemlendirirken, yüksek oranda A vitamini içermesinden dolayı cildi canlandırmaktadır. Bu maske uzun zamandır Fransızların güzellik ürünü olarak çok fazla tercih edilmektedir.

Evde Balkabağı Maske Tarifi, Nasıl Yapılır?

  • Yarım dilim balkabağını öncesinde suda haşlayın ve iyice ezin.
  • İçerisine 1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi, kabak çekirdeği yağı, süzme yoğurt ve 1 yemek kaşığı ezilmiş tuzsuz bademi tahta kaşıkla karıştırın.
  • Tüm yüzünüze ve boynunuza uygulayın.
  • Yaklaşık 20 dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın.
  • Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

Bu maske cildinizdeki kırışık görünümlerini hafifleterek, derinlemesine nemlendirerek canlı görünmesini sağlayacaktır. Kuru ve hassas olan ciltlerde yoğurt ilave etmeden bu maskeyi uygulayabilmektedir.

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