Balkabağı maskesi ne işe yarar, evde nasıl yapılır?

Balkabağı maskesi; her cilt tipinin gönül rahatlığıyla uygulayabileceği bir maske türüdür. Balkabağı içinde bulunan antioksidan sayesinde ciltteki hücreleri harekete geçirerek yenilenmesini sağlamaktadır.
Cildinizi derinlemesine nemlendirirken, yüksek oranda A vitamini içermesinden dolayı cildi canlandırmaktadır. Bu maske uzun zamandır Fransızların güzellik ürünü olarak çok fazla tercih edilmektedir.
Evde Balkabağı Maske Tarifi, Nasıl Yapılır?
- Yarım dilim balkabağını öncesinde suda haşlayın ve iyice ezin.
- İçerisine 1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi, kabak çekirdeği yağı, süzme yoğurt ve 1 yemek kaşığı ezilmiş tuzsuz bademi tahta kaşıkla karıştırın.
- Tüm yüzünüze ve boynunuza uygulayın.
- Yaklaşık 20 dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın.
- Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.
Bu maske cildinizdeki kırışık görünümlerini hafifleterek, derinlemesine nemlendirerek canlı görünmesini sağlayacaktır. Kuru ve hassas olan ciltlerde yoğurt ilave etmeden bu maskeyi uygulayabilmektedir.
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