Karabük'te balkon duvarı yıkıldı: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Balkon duvarı yıkıldı, 6 metreden düşen 2 kişi yaralandı

Karabük’te üç katlı bir evin balkon duvarının yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten düşen 2 kişi yaralandı

Balkon duvarı yıkıldı, 6 metreden düşen 2 kişi yaralandı
Karabük'te balkon duvarı yıkıldı: 2 yaralı
0:00 / 0:00
İHA

Olay, Kartaltepe Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa A. (41) ile Olcay A. Y. (17) isimli şahısların üç katlı binanın en üst katında yaslandıkları balkonun duvarı yıkıldı.

Meydana gelen olayda dengelerini kaybeden iki kişi yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı düşerek yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinim ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve şahısların alkollü oldukları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da su borusunun patlamasıyla yol çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı
GÜNDEM Adana'da su borusu patlayınca yol çöktü, binaları su ...
İki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Kayser’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İnegöl'de alkollü sürücüden polise "Hadi beni kelepçele" ısrarı
GÜNDEM Alkollü sürücüden polise: "Hadi beni kelepçele"
Bakanlık, 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitabı 'muzır neşriyat' ilan etti
GÜNDEM Bakanlıktan 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitap için 'muzır ...
Başvurular uzadı! Sözleşmeli öğretmen eş durumuna göre yer değiştirme başvuru tarihleri ne?
GÜNDEM Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini tarihleri
Mersin'de sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
GÜNDEM Sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Adıyaman'da yeni bir böcek türü keşfedildi
GÜNDEM Adıyaman'da yeni bir böcek türü keşfedildi
Şehirler arası seyahatte PCR testi zorunluluğu başladı mı? Toplu taşımada PCR testi zorunlu mu?
GÜNDEM Şehirler arası seyahat için PCR testi zorunlu mu?
Safer ayı ne zaman başlayacak? 2021 safer ayı tarihleri! Safer ayında hangi dualar okunmalı?
GÜNDEM Safer ayı ne zaman başlayacak 2021?
MEB'den öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerine ilişkin açıklama
GÜNDEM MEB'den öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.