Esenler Havaalanı Mahallesi'nde evinin balkonunda oyun oynayan 2.5 yaşındaki Sümeyye Gülümser, balkonda yalnız olduğu sırada sandalyenin üzerine çıktı. Bir anda dengesini kaybeden küçük çocuk, 2.kattan aşağı düştü. Şans eseri aracıyla yoldan geçen bir kişi, kanlar içerisinde kalan çocuğu aracına bindirip, Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, ağır yaralanan çocuk, ardından da ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde, kafa, dalak ve bacaklarında ağır yaralanma olduğu öğrenilen küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay sırasında evde bulunduğu öğrenilen baba Abdulhadi Gülümser, "Sümeyyem 5 dakika önce baba parka gidelim demişti. Ben içerdeydim. Balkona çıktığımda çocuğumu sokakta yerde yatarken gördüm. Yoldan geçen biri çocuğumu aracına bindirip hastaneye yetiştirdi. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

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