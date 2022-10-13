STAT: Fadil Vokrri Stadı
HAKEM: Manuel Schuettengruber
SAAT: 22.00
YAYIN: TV8,5
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SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Saba, Gradel, Yatabare
BALLKANI: Frasheri, Thaqi, Jashanica, Thaqi, Potoku, Emerllahu, Dellova, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani
Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti.
G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'nin 4'er puanı bulunuyor.
AVRUPA KARNESİ
Avrupa kupalarında daha önce 25 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 8'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 27 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 48 gole engel olamadı.
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