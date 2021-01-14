Sosyal medyada alay konusu oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Brezilya'nın Parana bölgesindeki bir kilise için yapılan balmumu heykeller yıllar sonra gündeme geldi.

77 yaşındaki sanatçı ve girişimci Arlindo Armacollo tarafından oluşturulan Lady Diana, Marilyn Monroe, Kraliçe Elizabeth, Michael Jackson heykelleri sosyal medyada hızla yayıldı.

'KORKU HİKAYESİ'

Görenlerin 'garip' bulduğu beş kilogramlık heykeller sosyal medyada esprili bir dille alay konusu oldu. Twitter kullanıcıları heykelleri mağazalardaki cansız mankenlere benzetirken, bazıları da gördüklerini 'Brezilya Korku Hikayesi' olarak tanımladı.

Bir kullanıcı da Madeira Havaalanı'nda görücüye çıkan ve eleştiri alan Cristiano Ronaldo'nun büstüne atıfta bulunarak, "Bu balmumu heykelleri Cristiano Ronaldo'nun büstünü yapan kişi tarafından mı yapıldı?" şeklinde konuştu.

ELEŞTİRİLERİ UMURSAMADIĞINI DİLE GETİRDİ

Şimdilerde Armacollo'nun babasının adını taşıyan bir müzede sergilenen eserler için sanat eleştirmenleri, "En azından denendi" yorumunda bulundu. Prenses Diana'nın balmumu heykeline ziyaretçiler de tepki gösterdi.

Arlindo Armacollo Guardian'a yaptığı açıklamada "Kötü yorumları daha az umursayamazdım. Heykellerimi para kazanmak için yapmış olsaydım insanların yaptığım şeyi takdir edip etmemesi beni rahatsız edebilirdi. Ama heykelleri zevk aldığım için yapıyorum. Bunu kasabamız için yaptım. İnsanlar beğenirse gelir ve ziyaret eder. Gelmek istemezlerse de gelmezler. Neden endişeleneyim ki" dedi.