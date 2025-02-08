Balsu Gıda halka arz oluyor. 278 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma 4.8 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip. Ek olarak, firmanın halka arzı katılım endeksine uygun değil ayrıca T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak. Peki, Balsu Gıda ne zaman talep toplamaya başlayacak? İşte, detaylar...