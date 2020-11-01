Bamya, A vitamini bakımından zengindir ve beta-karoten, ksantin ve lutein gibi flavonoid antioksidanları akciğer ve ağız boşluğu kanserlerinden korumamıza yardımcı olur. Bamyada bulunan folatlar yenidoğan bebeklerde nöral tüp defekti oluşumunu azaltmaya yardımcıdır.

Bamya tüketimi, sindirim, görme, cilt sağlığı ve aynı zamanda kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca, kolesterol seviyesini ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olarak kalbinize ve tüm kardiyovasküler sisteme özen gösterir. Bağışıklık sistemimizi daha da güçlendirir. Bamya, bilimsel olarak “Abelmoschus esculentus” olarak bilinir ve Batı Afrika ve Asya’nın bazı bölgelerinde ortaya çıktığı düşünülmektedir. M.Ö. 12. yüzyıldan beri ekilen bamya, ebegümeci ve pamukla aynı bitki ailesine ait yeşil çiçekli bir bitkidir. Bamya kalorisi çok düşüktür ve doymuş yağ veya kolesterol yoktur.

BAMYANIN BESİN DEĞERLERİ

100 gr bamyanın besin değerleri:

Kalori (kcal) 33

Karbonhidrat: 7 g

Lif: 3,2 g

Şeker 1,5 g

Protein 1,9 g

Folat: 88 mcg

Niasin: 1 mg

Piridoksin: 0,215 mg

Riboflavin: 0,060 mg

Tiamin 0,200 mg

Kalsiyum: 82 mg

Sodyum: 7 mg

Potasyum: 299 mg

Demir: 0,6 mg

C Vitamini: 23 mg

D Vitamini: 0 IU

A Vitamini: 716 IU

B6 Vitamini: 0,2 mg

E Vitamini: 0,36 mg

K Vitamini: 53 mcg

Bakır: 0,094 mg

Fosfor: 63 mg

Magnezyum: 57 mg

Manganez: 0,990 mg

Pantotenik Asit: 0,245 mg

Kobalamin: 0 µg

Magnezyum: 57 mg

Toplam yağ: 0,2 g

Doymuş Yağ: 0 g

Çoklu Doymamış Yağ: 0 g

Tekli Doymamış Yağ: 0 g

Kolesterol: 0 mg

BAMYANIN FAYDALARI NELERDİR?

Bamyanın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır: