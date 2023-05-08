İmamoğlu, Konya'da açıklamalarda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel "Bana taş atılmadı millete taş atıldı"
ABONE OL

İmamoğlu, Konya'da açıklamalarda bulundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya'da yaptığı açıklamada, "Bana taş atılmadı millete taş atıldı, demokrasiye taş atıldı. Bu konunun Erzurumlularla zerre ilgisi yoktur" dedi

HABERTURK.COM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya Millet Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Bu gün bir kez daha ülkemizin manevi bir şehrinde olmaktan çok mutluyum. Tabi birleşeceğiz öyle bir birleşeceğiz ki 86 milyonun birleşmesi bu. Bir kişi bile dışarıda kalmayacak"

"BİZ ALDATILANI İYİLEŞTİRMEYE GELİYORUZ"

Konuşmasında, "Sizlere Erzurum'dan selam getirdim" diyen İmamoğlu şunları kaydetti: "Bana taş atılmadı millete taş atıldı, demokrasiye taş atıldı. Sivas'ta miting yaparken belediye araçlarının miting alanına taşındığını öğrendim. Sizi provoke etmeye çalışanlar olacak ama onlar taş atsın biz gül ile karşılık vereceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar. Biz aldatılanı da iyileştirmeye geliyoruz. İyilik kazanacak.

"ÇOCUKLARA VE KADINLARA TAŞLAR ATILDIĞINI GÖRDÜM"

Bu memleketin insanları her daim iyiliğin kazanmasını sağlamıştır. 300 otobüsü oraya yığdılar. Erzurum Valisi 5 bin polisimizle bize hiçbir sorun olmayacağının taahhüdünü verdi. Erzurum'da bize teminat verildi. Havalimanından yola çıktık giderken ne yazık ki yolda bir emniyet tedbiri görmedik. Vatandaşlara seslenirken 150-200 kişi öbür taraftan bize taş atmaya başladı.

"BU KONUNUN ERZURUMLULARLA ZERRE İLGİSİ YOKTUR"

Gözümün önünde çocuklara ve kadınlara taşlar atıldığını gördüm. Bu 150-200 kişinin Erzurumlularla hiçbir ilgisi yoktur. Bu sırada bir şey yapamayan polislere emri veren emniyet müdürüdür. Hakiki Erzurumluların nasıl üzüntü duyduğunu dünden beri beni arayanlardan biliyorum. Ben Erzurum'un nasıl bir şehir olduğunu biliyorum. Bu konunun Erzurumlularla zerre ilgili yoktur. Taşlı saldırıda bulunan gençleri bile biz tedavi etmeye geliyoruz.

"ONLARIN TAŞLARI BU MİLLETİN HUZURUNA ATILMIŞTIR"

Onların içindeki iyiliği ortaya çıkaracağız. O gençleri kışkırtan mevki ve makam sahipleri kim olursa olsun 14 Mayıs'ta evine gidecek. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Bir avuç insanın çıkar dünyası bitiyor onun için çıldırdılar, onları çıldırtacağız. Ama millet kazanacak. Onların taşları bu milletin huzuruna atılmıştır. Cesaret nereden gelir biliyor musunuz sevgi pıtırcığı olmaktan gelir. Kışkırtıcılar önce sandıktan milletten o dersi alacaklar sonra da yaptıklarından dolayı bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. 15 Mayıs'tan sonra valiler devletin valisi, emniyet müdürleri devletin emniyet müdürleri olacak. Ben sırtımı bu ülkenin gençlerine yasladım. 15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz muhalif siyasiler konuşmakta özgür kalacak. Onlara ne el kalkacak ne taş atılacak.

"CUMHURBAŞKANINDAN RANDEVU İSTEDİM VERMEDİ"

Ben Cumhurbaşkanından kaç kez randevu istedim. Bana mı randevu vermedi hayır 16 milyon İstanbulluya randevu vermedi.

"BU ÜLKEYE HUZUR GETİRECEĞİZ"

Bizim terbiyemizde Atatürk var. Bu millet ne darbelere ne de vesayetçilere boyun eğmiştir. 14 Mayıs'ta bu ülkeye hep birlikte huzur getireceğiz. Devletin gücü vatandaşa şefkatle vicdanla tevazu ile gelecek. Millet İttifakı bunu başarmıştır. Hiç kimseye ayrımcılık yapmamıştır.

"14 MAYIS'TA KALP ATANLAR KAZANACAK"

Bu memlekette yaşayan hiç kimsenin milli duygularını yargılamak hiç kimsenin haddi değildir. 14 Mayıs'ta 1 kişi kaybedecek 86 milyon kazanacak. 14 Mayıs'ta kalp atanlar kazanacak sevgi kazanacak. "

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Anneye şiddet iddiasında evlada 13 yıl hapis
GÜNDEM Anneye şiddet iddiasında evlada 13 yıl hapis
Diyarbakır'da taksici yolcu kavgasında inanılmaz görüntü! - Gündem haberleri
GÜNDEM Taksici-yolcu kavgasında inanılmaz görüntü!
Son dakika: CHP Şanlıurfa seçim ofisine mermili provokasyon
GÜNDEM CHP Şanlıurfa seçim ofisine mermili provokasyon
Cam silerken düşen iki çocuk annesinden acı haber
GÜNDEM Cam silerken düşen iki çocuk annesinden acı haber
Rus turist otel odasında ölü bulundu
GÜNDEM Rus turist otel odasında ölü bulundu
Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına soruşturma - Güncel haberler
GÜNDEM Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına ...
TÜİK: yoksulluk oranı yüzde 14.4
GÜNDEM TÜİK: yoksulluk oranı yüzde 14.4
Son dakika: Diyarbakır'da ATA İttifakı'nın otobüsüne taşlı saldırı
GÜNDEM Diyarbakır'da ATA İttifakı'nın otobüsüne taşlı ...
Osmaniye'deki 9 bin konuttan 3 bininin ihalesi tamamlandı - Haberler
GÜNDEM Osmaniye'deki 9 bin konuttan 3 bininin ihalesi ...
Adana'da şaşırtan görüntü!
GÜNDEM Adana'da şaşırtan görüntü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.