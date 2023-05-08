İmamoğlu, Konya'da açıklamalarda bulundu

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya Millet Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Bu gün bir kez daha ülkemizin manevi bir şehrinde olmaktan çok mutluyum. Tabi birleşeceğiz öyle bir birleşeceğiz ki 86 milyonun birleşmesi bu. Bir kişi bile dışarıda kalmayacak"

"BİZ ALDATILANI İYİLEŞTİRMEYE GELİYORUZ"

Konuşmasında, "Sizlere Erzurum'dan selam getirdim" diyen İmamoğlu şunları kaydetti: "Bana taş atılmadı millete taş atıldı, demokrasiye taş atıldı. Sivas'ta miting yaparken belediye araçlarının miting alanına taşındığını öğrendim. Sizi provoke etmeye çalışanlar olacak ama onlar taş atsın biz gül ile karşılık vereceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar. Biz aldatılanı da iyileştirmeye geliyoruz. İyilik kazanacak.

"ÇOCUKLARA VE KADINLARA TAŞLAR ATILDIĞINI GÖRDÜM"

Bu memleketin insanları her daim iyiliğin kazanmasını sağlamıştır. 300 otobüsü oraya yığdılar. Erzurum Valisi 5 bin polisimizle bize hiçbir sorun olmayacağının taahhüdünü verdi. Erzurum'da bize teminat verildi. Havalimanından yola çıktık giderken ne yazık ki yolda bir emniyet tedbiri görmedik. Vatandaşlara seslenirken 150-200 kişi öbür taraftan bize taş atmaya başladı.

"BU KONUNUN ERZURUMLULARLA ZERRE İLGİSİ YOKTUR"

Gözümün önünde çocuklara ve kadınlara taşlar atıldığını gördüm. Bu 150-200 kişinin Erzurumlularla hiçbir ilgisi yoktur. Bu sırada bir şey yapamayan polislere emri veren emniyet müdürüdür. Hakiki Erzurumluların nasıl üzüntü duyduğunu dünden beri beni arayanlardan biliyorum. Ben Erzurum'un nasıl bir şehir olduğunu biliyorum. Bu konunun Erzurumlularla zerre ilgili yoktur. Taşlı saldırıda bulunan gençleri bile biz tedavi etmeye geliyoruz.

"ONLARIN TAŞLARI BU MİLLETİN HUZURUNA ATILMIŞTIR"

Onların içindeki iyiliği ortaya çıkaracağız. O gençleri kışkırtan mevki ve makam sahipleri kim olursa olsun 14 Mayıs'ta evine gidecek. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Bir avuç insanın çıkar dünyası bitiyor onun için çıldırdılar, onları çıldırtacağız. Ama millet kazanacak. Onların taşları bu milletin huzuruna atılmıştır. Cesaret nereden gelir biliyor musunuz sevgi pıtırcığı olmaktan gelir. Kışkırtıcılar önce sandıktan milletten o dersi alacaklar sonra da yaptıklarından dolayı bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. 15 Mayıs'tan sonra valiler devletin valisi, emniyet müdürleri devletin emniyet müdürleri olacak. Ben sırtımı bu ülkenin gençlerine yasladım. 15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz muhalif siyasiler konuşmakta özgür kalacak. Onlara ne el kalkacak ne taş atılacak.

"CUMHURBAŞKANINDAN RANDEVU İSTEDİM VERMEDİ"

Ben Cumhurbaşkanından kaç kez randevu istedim. Bana mı randevu vermedi hayır 16 milyon İstanbulluya randevu vermedi.

"BU ÜLKEYE HUZUR GETİRECEĞİZ"

Bizim terbiyemizde Atatürk var. Bu millet ne darbelere ne de vesayetçilere boyun eğmiştir. 14 Mayıs'ta bu ülkeye hep birlikte huzur getireceğiz. Devletin gücü vatandaşa şefkatle vicdanla tevazu ile gelecek. Millet İttifakı bunu başarmıştır. Hiç kimseye ayrımcılık yapmamıştır.

"14 MAYIS'TA KALP ATANLAR KAZANACAK"

Bu memlekette yaşayan hiç kimsenin milli duygularını yargılamak hiç kimsenin haddi değildir. 14 Mayıs'ta 1 kişi kaybedecek 86 milyon kazanacak. 14 Mayıs'ta kalp atanlar kazanacak sevgi kazanacak. "