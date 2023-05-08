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İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarda yaralanan 17 kişi taburcu edildi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine yönelik taşlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Olaylarda yaralanan 17 kişinin taburcu edildiği kaydedildi

Erzurum'da İmamoğlu mitingi sırasında olay çıkmıştı... Yaralılar taburcu edildi - Güncel haberler
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DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum'daki konuşması sırasında yaşanan olaylarda yaralanan 17 kişi taburcu edildi.

DHA'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün saat 18.00'da Yakutiye ilçesinin Kent Meydanı'nda yaptığı konuşmada bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

İmamoğlu konuşmasını yarıda bırakıp otobüse binmek zorunda kaldı. TOMA, taş atan gruba tazyikli su ile müdahale ederken, İmamoğlu'nun içinde bulunduğu otobüs ise kent merkezinden uzaklaştı. Olaylar, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Çoğunluğu İmamoğlu'nun konuşması sırasında, atılan taş ve pet şişelerle, birkaçı da konuşma sonrası göstericiler tarafından darp edilerek yaralanan 17 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların 10'una dün ayakta müdahale edildi. Gözetim altında tutulan 7 kişi de bu sabah saatlerinde taburcu edilerek, evlerine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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