Bandırmaspor: 4 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, evinde Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Douglas Tanque, Leandro Bacuna, Billel Messaoudi ve Muhammed Gümüşkaya'nın golleriyle kazanan Bandırmaspor, puanını 4'e yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı -5 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Bandırmaspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26'da Douglas Tanque, 33'te Leandro Bacuna, 58'de Billel Messaoudi ve 86. dakikada Muhammed Gümüşkaya attı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 4'e yükseltirken, Adana Demirspor ise puan silme cezasından dolayı -5 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Van Spor'a konuk olacak. Adana Demirspor, evinde Amed SK'yı ağırlayacak.