İsrail'in en büyük bankalarından biri olan Bank Hapoalim çoğunluk hissesine sahip olduğu Bank Pozitif'teki hisselerinin tamamını satma olanaklarını değerlendirdiğini açıkladı. Banka açıklamayı Reuters'ın sorusu üzerine yaptı. Bank Hapoalim 'den yapılan açıklamada, "Bank Hapoalim, Bank Pozitif'teki kredi portföyünü kademeli olarak azaltmaya yönelik alınan stratejik kararına ek olarak, Bank Pozitif'teki hisselerinin tamamını satma olanaklarını değerlendiriyor" denildi.



Bank Pozitif, Türkiye ile İsrail arasındaki 2009'daki One Minute ve 2010 yılındaki Mavi Marmara gerginliğinin ardından 2015 yılında da satış için çeşitli görüşmeler yapmıştı. Bankanın yönetimi tarafından da teyit edilen görüşmelerden sonuç alınamamıştı.





1.2 MİLYAR TL'LİK AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ İLE 39'UNCU SIRADA

Kuruluş Yılı 1998 Toplam Aktifler (Milyon TL) 1.235 Sıra 39 Toplam Krediler (Milyon TL) 837 Toplam Mevduat 0 Toplam Özkaynaklar (Milyon TL) 332 Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 337 Net Dönem Kar/Zararı (Milyon TL) -11 Bilanço Dışı Hesaplar (Milyon TL) 9.367 Şube Sayısı 1 Çalışan Sayısı 72

Türkiye Bankalar Birliği/ Eylül 2018 itibarıyla

YÜZDE 30'U CINGILLIOĞLU AİLESİ'NİN ELİNDE

İsrail'in Türkiye'deki en büyük yatırımlarından olan Bank Pozitif'in ana hissedarı Hapoalim Investments'in bankadaki payı yüzde 69.83. Bankanın yüzde 30.17'si de Halit Cıngıllıoğlu Ailesi'ne ait C Faktoring'in elinde.



2001 yılında yaşanan bankacılık krizinde devletin el koyduğu ilk banka olan Halit Cıngıllıoğlu'nun bankası Demirbank, TMSF'ye devrolmuş, daha sonra da 350 milyon dolara HSBC'ye satılmıştı. Halit Cıngıllıoğlu, bankacılıktan vazgeçmemiş, kızı Damla için Kasım 2002'de TMSF'den 2001 yılında el konulan Toprak Bank'a ait yatırım bankası Bank Pozitif'i satın almış ve bankanın adını C Bank olarak değiştirmişti. Bu bankanın yüzde 57.55'sini 2006'da 100 milyon dolara İsrailli Bank Bank Hapoalim'e satan Cıngıllıoğlu yeniden Bank Pozitif adını alan bankada da ortaklığını sürdürüyor.



Satın alma işlemini Bank Hapoalim'e ait Tarshish-Hapoalim Holdings and Investments Ltd'nin Bank Pozitif'in artırılan sermaye paylarına katılmasıyla gerçekleştirmişti. Bank Hapoalim, geçen süre içinde bankadan hisselerini 76 milyon dolar daha artırmış ve yüzde 69.83'e yükseltmişti.

ADABANK'A TALİP OLMUŞTU

O dönemde hızlı büyüyecek konut pazarından pay almak için Türkiye pazarına girdiklerini açıklayan BankPozitif,

Türkiye'deki şubeleşme ve büyüme stratejisini mevduat bankacılığına adım atarak uygulamaya geçirmek istemiş ve TMSF bünyesindeki Uzanların eski bankası Adabank'a talip olmuştu. Ancak bankayı satın alamamıştı. Bank Pozitif 2010 yılında 90 milyon dolar muhammen bedelle dördüncü kez satışa çıkan Adabank'a 42 milyon dolarlık teklif yapmıştı



ŞUBELERİNİ KAPATTI, DİJİTALE ODAKLANDI



1998'de yatırım bankacılığı yapmak üzere kuruldu. Merkezi İstanbul'da bulunan banka 'yeni nesil bankacılık uygulaması' çerçevesinde Ocak 2012'de 14 şubesini kapatmıştı. Sıfır şube ile çalışan Bank Pozitif, bireysel bankacılıkta kredi başvurularını internetten alıp, kredisi onaylanan müşterinin evrakları imzalaması için ise belgeler talep edilen eve, işyerine ya da pastaneye götürdüğünü duyurmuştu.

YENİ BANKA KURMAK İÇİN ASGARİ 300 MİLYON DOLAR GEREKİYOR

Türkiye'de sıfırdan banka kurmak için 300 milyon dolarlık asgari ödenmiş sermaye şartı bulunuyor.