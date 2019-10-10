Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 627 milyon lira artarak 2 trilyon 533 milyar 295 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 4 Ekim ile biten haftada 627 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 532 milyar 668 milyon liradan 2 trilyon 533 milyar 295 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 7 milyar 132 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,5 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 372 milyar 462 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 425 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Ekim ile biten haftada 3 milyar 308 milyon lira artarak 425 milyar 92 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 187 milyar 870 milyon lirası konut, 5 milyar 783 milyon lirası taşıt ve 231 milyar 438 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 632 milyon lira artarak 381 milyar 573 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,4 azalarak 113 milyar 445 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 377 milyon lirası taksitli, 63 milyar 68 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 3,6 artarak 132 milyar 42 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 86 milyar 163 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 205 milyon lira artarak 589 milyar 976 milyon liraya yükseldi.