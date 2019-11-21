Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 15 Kasım ile biten haftada 40 milyar 358 milyon 717 bin lira artarak 2 trilyon 493 milyon 215 bin 431 liradan, 2 trilyon 533 milyar 574 milyon 148 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,72 artışla 1 trilyon 188 milyar 979 milyon 320 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,42 yükselişle 1 trilyon 236 milyar 998 milyon 372 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 951 milyon dolar artarak 225 milyar dolar 514 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 194 milyar 177 milyon dolar olurken, bunun 120 milyar 12 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 74 milyar 165 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,37 artarak 424 milyar 956 milyon 202 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,45 artışla 367 milyar 558 milyon 164 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,05 azalarak 147 milyar 17 milyon 990 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 181 milyar 215 milyon 9 bin lirası konut, 4 milyar 521 milyon lirası taşıt ve 239 milyar 220 milyon 193 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 15 Kasım ile biten haftada 16 milyar 442 milyon 292 bin lira artarak 2 trilyon 487 milyar 727 milyon 223 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,96 artış gösterdi.