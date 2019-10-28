Noter ve bankalarda bugün ve yarın işlem yapmak isteyenler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle detayları araştırıyor. Noter ve bankalar bugün açık mı? sorusunun cevabı haberimizde.

BANKALAR PAZARTESİ AÇIK MI?

Bankalar ve noterler yarım gün yani 13:00’e kadar açık. Yarın yani 29 Ekim'de de banka ve noterler kapalı olacak.

NÖBETÇİ NOTER AÇIK MI?

Nöbetçi noterlik sistemi sadece haftasonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00 ile 16.00 arasında hizmet verdiği için resmi tatillerde kapalı oluyorlar. Yani bugün saat 13.00'dan itibaren Çarşamba gününe kadar noterler hizmet vermeyecek.

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