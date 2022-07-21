Emekli promosyon ücretleri son dakika gelişmeleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 4 Temmuz günü açıklanan enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon farkı yüzde 42,35 olarak belirlendi. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylıkları yükseldi. Zamlı emekli maaşları ödemeleri 17 Temmuz Pazar günü itibariyle yapılmaya başlandı. Promosyon tutarları bankadan bankaya farklılık gösterirken bazı bankalar 6 bin liranın üzerinde ödeme yapıyor. İşte, 2022 emekli promosyon ödeme rakamları...