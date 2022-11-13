BANT DARALTMA NEDİR?

Bant genişliği; bir web sitesinin kapasitesini ifade eder. Bant genişliği ne kadar fazlaysa, kullanıcıların bir siteye girmesi o kadar kolay olur. Bu yüzden her web sitesinin kendine ait bir erişim hızı vardır çünkü bant genişliği, her siteye göre değişir.

Ancak bant daraltma; bu kapasitenin düşmesini ve kullanıcıların ilgili web sitesine çok yavaş bir şekilde erişmesine neden olur. Bunu; işlek bir caddede hızla akan trafik gibi düşünebiliriz. Eğer, yolu tek şeride düşürürseniz, trafik oldukça yavaş akar.