        Banu Kırbağ, son yolculuğuna uğurlandı

        Banu Kırbağ, son yolculuğuna uğurlandı

        74 yaşında hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 22:53 Güncelleme: 19.08.2025 - 22:53
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Türk Pop Müziği sanatçısı Banu Kırbağ, 18 Ağustos'ta İstanbul'da hayatını kaybetti.

        Banu Kırbağ'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye; Kırbağ'ın ailesi, meslektaşları, yakınları ve sevenleri katıldı.

        "SANKİ BİR RÜYA GÖRÜYORUM AMA MAALESEF GERÇEK"

        Banu Kırbağ'ın kız kardeşi Hülya Kırbağ Gürtuna; "Sanki kötü bir rüya görüyorum ama maalesef gerçek. Çok zor günler yaşadık. Bir senedir hastaydı zaten. Bir ara iyiye gitti. Doktorlarımız hepsi çok iyiydi. Fakat son zamanlarda kendisi kemoterapiyi reddetti. Kemoterapi olayından çok rahatsız oldu ve kararını verdi. Değiştirmedi kararı. Ben en son Mayıs ayında görüntülü olarak görüştüm: hiç beğenmedim halini. Zaten 15 kilo vermişti. Yani sadece pankreasında küçücük bir şey vardı, 3 santimlik. O karaciğere, akciğere, her yerini sarmıştı. Bütün mesele onu rahatlatmaktı. Son günlerinde çok ağrılıydı. ‘Artık beni uyutun’ diyordu. Yani ne diyebilir ki… Benim onun yanında onu öyle görmek mahvediyordu. Elimden gelen bir şey yoktu. Onun adına seviniyorum, acıları bitti. Çok acı çekti. Ama o hayatı boyunca istediği gibi yaşayan bir insan. Kararlarını istediği gibi verdi. Hiç kimseye boyun eğmedi, dimdik duran bir kadındı. Zaman zaman çok kızardım ona ama şimdi bakıyorum çok haklıymış. O besteler başka türlü çıkmazdı." dedi.

        "BANA GÖRE ÇOK İYİ BİR ŞARKICIYDI"

        Pop müzik sanatçısı Zeliha Sunal; "O bir dönemin isyankâr bir sesiydi ve Anadolu Rock’ı kendine göre yorumladı. Daha sonra seçtiği müzikle alternatif bir tarzı tercih etti. Bana göre çok iyi bir şarkıcıydı." dedi.

        "KALBİMİZDE TAŞIDIĞIMIZ VE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN"

        Pop müzik sanatçısı İskender Doğan; "40 - 45 yıllık bir arkadaşlık… Onlar iki kardeş. Müziğe başladıklarında gitar çalıp o günlerden bugünlere kadar kalbimizde taşıdığımız ve birlikte çalıştığımız çok değerli bir insan. Söz yazarı, bestekar, Timur Selçuk’tan özel armoni dersi almış, aranjman tekniğini bilen ve gönlünde beste yapabilme kabiliyeti olan; bunları bir toplarsak adına 'sanatçı' diyebileceğimiz, işte bu etikete sahip bir kardeşimizi bugün uğurluyoruz" şeklinde ifade etti.

        "ÇOK DİK BAŞLI, DİK DURAN BİR ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK"

        Şarkıcı Nükhet Duru ise "Özel bir sanat emekçisini, çok dik başlı, dik duran bir arkadaşımızı kaybettik. Nur içinde yatsın diyorum" dedi.

