        Banu Kırbağ vefat etti - Banu Kırbağ kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, neden vefat etti?

        Banu Kırbağ vefat etti

        1970'li yılların ünlü şarkıcısı Banu Kırbağ, 74 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda ilk Türk kadın aranjör olan Kırbağ'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 12:33 Güncelleme: 18.08.2025 - 13:27
        Şarkıcı Banu vefat etti
        Seslendirdiği; 'Unutulur', 'Ölsem de Bir Kalsam da Bir' şarkısıyla 1970'li yıllara damgasını vuran pop müziği şarkıcısı Banu Kırbağ, hayata veda etti.

        74 yaşında yaşamını yitiren şarkıcının vefatını, MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Başkanı Recep Ergül duyurdu. Ergül; "Güne üzücü bir haberle başladık. MESAM üyemiz ve uzun yıllar denetleme kurulu üyesi olarak kurumumuza hizmetlerde bulunmuş sanatçı Banu Kırbağ, hayatını kaybetti. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum" dedi.

        VEFATI SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU

        Nilüfer: Sevgili Banu Kırbağ'ın vefatını duydum ve çok üzüldüm. Benim de bir tanesini çok severek söylediğim ne güzel şarkılar bıraktı bizlere. Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına sabırlar dilerim.

        Selda Bağcan: Bestelerini seslendirdiğim sevgili arkadaşım Banu Kırbağ, mekânın cennet olsun.

        Melike Demirağ: Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banu'cuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın.

        Attila Atasoy: Ah Banu'cuğumuz da gitmiş. Yıldızlar yoldaşı, mekânı cennet olsun.

        BANU KIRBAĞ KİMDİR?

        Müziğe 1969 yılında lise öğrencisi iken okul orkestrasında amatör olarak solistlik ile başladı. Okulu ile birlikte İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Solfej Bölümü'ne devam etti. Daha sonra profesyonel sahne hayatına atıldı.

        1972 yılında Zafer Dilek ve kardeşi Hülya Kırbağ ile üçlü müzik grubu olarak başladığı çalışmalarını 4 adet 45'lik ve 1 adet albümle 3 yıl boyunca sürdürdü. Daha sonra müzik hayatına solo olarak devam etti. 1978 yılı müzik kariyeri için dönüm noktası oldu.

        'Ölsem de Bir Kalsam da Bir' ve 'Unutulur' ile büyük başarı elde etti. Aynı yıl başladığı, Timur Selçuk yönetimindeki Çağdaş Dershane'de 5 yıl şan, solfej, armoni, kontrşan, kontrpuan, düzenleme eğitimleri aldı. Dönemin Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın daveti ile Sovyet-Türk Kültür Etkinlikleri'nde Moskova, Bakü, Aşkabat gibi şehirlerde konserler verdi. Kendisi için yazılmış bir Umur Bugay müzikalinde Alpay İzer ile birlikte rol aldı ve ilk tiyatro-müzikal deneyimini bu oyunla kazandı. 1982 yılında 'Anlatamıyorum' albümü için birçok besteci ile görüştü ancak sonuç alamadı.

        O dönemde yavaş yavaş başladığı beste çalışmalarına ağırlık verdi, 2 yıl boyunca yoğun çalıştı. Albümün 6 şarkısını ürettiklerinden seçerken Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Kutsi Tecer, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi şairlerin şiirlerine besteler yaptı. Bu bestelerden birini düzenleyerek ilk Türk kadın aranjör ünvanını aldı. Albüm 1984 yılında yayınlandı.

        1987 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda Aysel Gürel'in sözlerini yazdığı ve kendi bestelediği Bir Bahar Aşkısın'ı Ayşegül Aldinç seslendirdi. Yarışmada Kırbağ şarkının düzenlemesini yaparak 30 kişilik orkestrayı 20 bin kişilik seyirci önünde yönetti ve Türk pop müzik tarihinde ilk kadın orkestra şefi ünvanını aldı.

        1991 yılında TRT tarafından Zerrin Özer’in seslendirdiği 'Bırak Ellerimi' ile yılın en iyi bestesi dalında birinciliğe layık görüldü. Müzik kariyeri boyunca; 'Ölsem de Bir Kalsam da Bir', 'Unutulur', 'Az Bana, Kırık Hava', 'Sevgi Kuşun Kanadında' ve bestelediği bazı Livaneli şarkıları ile ön plana çıktı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok festival, konser ve etkinliklere katılan Kırbağ, 15 albüme imzasını attı. 2000 yılında Ankara Büyükşehir Kent Orkestrası'nda solistliğe başladı. MESAM'a denetim kurulu üyesi olarak katıldı

        #Banu Kırbağ
