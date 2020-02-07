Müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu

Banu Noyan, Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? Doya Doya Moda kim elendi? soruları yarışmanın bugün yani 7 Şubat'ta yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor. Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. Doya Doya Moda'nın 7 Şubat'taki son bölümünden detaylar haberimizde.

DOYA DOYA MODA'DAN BANU NOYAN NEDEN AYRILDI?

Jüri üyesi Banu Noyan, Doya Doya Moda programından ayrılığını gözyaşları içerisinde duyurdu. Noyan, "5 gün benim için iş hayatımda çok yorucu oluyor. Bu sebepten dolayı yarışmaya veda ediyorum. Bu güzel insanlarla birlikte olduğum için çok mutluyum" dedi. Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez, gözyaşlarına boğuldu.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? 7 ŞUBAT

Jüri üyelerinin verdiği puanlamaların ardından haftanın elenen ismi belli oldu. En düşük puanı ise 75 puan alarak Ebru yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 7 Şubat haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan yarışmacı Ferdanur oldu.

BANU NOYAN KİMDİR?

Banu Noyan, ulusal ve uluslararası düzeyde, ses getiren birçok büyük organizasyona imza atmaya devam ediyor. Basın ve Halkla ilişkiler alanında dev kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapan, onlarca güzellik yarışmasının, yüzlerce moda gösterisinin koreograflığını üstlendi.

İletişim dünyasına onlarca “nitelikli profesyonel” kazandırmaya ve her birine “İşimizin özrü yoktur” anlayışını benimsetmeye özen gösteren Banu Noyan, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları için de projeler üretiyor ve uyguluyor.

Banu Noyan, Vefa Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi, Türk Kalp Vakfı'nda İcra Kurulu Üyesi, Popsav Popüler Müzik Sanatı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yüksek Danışma Şura Üyesi, Çocuk Suçlarını Önleme Derneği’nde Projeler Koordinatörü olarak üstlendiği görevleri aktif olarak sürdürmekte ve konusuyla ilgili birçok ödül bulunmaktadır.

Banu Noyan, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım yüksek lisansını tamamlamış, York Üniversitesi'nde İşletme doktorasını tamamladı.

2018 yılında Artistik Sanatlar Akademisi kurarak sektöre yeni eğitimli gençler kazandırmak için deneyimli ve profesyonel ekibiyle çalışmaktadır. Derya Alabora, Hüseyin Avni Danyal, Murat Atıl, Neslihan Yargıcı, Reyhan Karaca, Çağnur Gürsan, Akasya Asıl Türkmen, Hazım Körmükçü gibi birçok kıymetli isim eğitmen olarak Artistik Sanatlar Akademisi’nde görev yapmaktadırlar.

2019 yılında Tv 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda isimli programın jüri koltuğunda oturan isimlerden birisidir. Kendisi ile birlikte yarışmanın diğer jüri üyeleri, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu‘dur.

BANU NOYAN EŞİ VE KIZI

Ünlü modacı Ata Çağlayan çağlayan ile hayatını birleştirdi.

Banu Noyan boyu hakkında kendisi açıklama yaparak 1,74 boyunda olduğunu söyledi.